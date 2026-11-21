Αστέρας Τρίπολης: Στη Νίκαια ο Φέιο ενόψει ΑΕΚ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του Αστέρα AKTOR ενόψει της αναμέτρησης της Δευτέρας, με αντίπαλο τον Άρη στην Τρίπολη, όμως παράλληλα ο Γκονσάλο Φέιο δουλεύει τα πλάνα του και για τις επόμενες αναμετρήσεις της ομάδας.
Σε αυτό το πλαίσιο Πορτογάλος τεχνικός λίγες ώρες μετά την προπόνηση του Σαββάτου ταξίδεψε από την πρωτεύουσα της Αρκαδίας στην Αθήνα για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Καλαμάτα στη Νίκαια.
Ο λόγος του ταξιδιού είναι πως οι Κιτρινομπλέ στις 9 Δεκεμβρίου θα φιλοξενηθούν από τους πρωταθλητές στη Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
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Όπως είναι γνωστό διαχρονικά ο θεσμός δεν αφήνει αδιάφορους τους Αρκάδες κι αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός πως ο Φέιο «δουλεύει» ήδη το ματς με τον Δικέφαλο.
Μαζί με τον Πορτογάλο κόουτς είναι ο άμεσος συνεργάτης του, Πάκο Γιόχανσεν. Εν συνεχεία οι δυο τους θα επιστρέψουν στην Τρίπολη και την Κυριακή θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Αστέρα AKTOR ενόψει Άρη.
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