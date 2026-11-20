Ο Ράτσιτς τέθηκε οριστικά εκτός και βρίσκεται στη Σερβία για το πρόβλημα στον αχίλλειο, ενώ ενοχλήσεις ένιωσε και ο Χόνγκλα, δημιουργώντας νέο γρίφο στον Γρηγορίου.

Από ένα αγωνιστικό ερωτηματικό, ο Μιχάλης Γρηγορίου βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε έναν πολύ μεγαλύτερο γρίφο για τη μεσαία γραμμή του Άρη ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR.

Ο Ούρος Ράτσιτς δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας (23/11 -17:00). Ο Σέρβος βρίσκεται ήδη στην πατρίδα του προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στον αχίλλειο τένοντα, με στόχο να επιστρέψει όσο το δυνατόν συντομότερα και, αν όλα κυλήσουν ομαλά, να προλάβει την επόμενη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Μέχρι τώρα, λοιπόν, το βασικό ερώτημα αφορούσε τον παίκτη που θα κάλυπτε το κενό του δίπλα στον Μάρτιν Χόνγκλα.

Πλέον όμως προέκυψε πρόβλημα και με τον Καμερουνέζο. Ο Χόνγκλα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πόδι προς το τέλος της προπόνησης της Παρασκευής (20/11) και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο Γρηγορίου δεν αναζητά πλέον απλώς τον αντικαταστάτη του Ράτσιτς, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να διαμορφώσει από την αρχή ολόκληρο το δίδυμο της μεσαίας γραμμής. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ανταπόρκιση του Καμερουνέζου στην αυριανή (21/11), κρίσιμη για την κατάτσασή του, προπόνηση.

Οι επιλογές υπάρχουν, με Γένσεν, Ντέλε-Μπασίρου, Γαλανόπουλο και Βοριαζίδη να βρίσκονται στο ρόστερ, όμως καμία από αυτές δεν έχει αυτή τη στιγμή τον ίδιο βαθμό καθιέρωσης με το βασικό δίδυμο.

Στα υπόλοιπα αγωνιστικά νέα, ο Τίνο Καντεβέρε, που επέστρεψε μετά τις υποχρεώσεις του με τη Ζιμπάμπουε, ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ ο Γιάννης Γιαννιώτας έκανε ατομικό μετά την ίωση. Αμφότεροι αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα, πριν από την αναμέτρηση στην Τρίπολη.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Η προπόνηση της Παρασκευής ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, ακολούθησε παιχνίδι διατήρησης της μπάλας (με υπεραριθμία) και ολοκληρώθηκε με την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου.

Ο Τίνο Καντεβέρε, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ζιμπάμπουε, ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ ο Γιάννης Γιαννιώτας έκανε ατομικό, καθώς προέρχεται από ίωση (αμφότεροι αναμένεται αύριο να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα).

Ο Μάρτιν Χόνγκλα προς το τέλος της σημερινής προπόνησης αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι και αύριο θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του.

Το Σάββατο θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στις προπονητικές εγκαταστάσεις) ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR (23/11, 17:00), στο πλαίσιο της 11ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League».