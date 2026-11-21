Ο Καμερουνέζος δεν ακολούθησε ούτε σήμερα (21/11) ολόκληρο το πρόγραμμα και η συμμετοχή του στην Τρίπολη θα κριθεί την τελευταία στιμγή

Ο Άρης μπαίνει στην τελική ευθεία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, έχοντας ανοιχτό ένα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά ζητήματα του πλάνου του Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Ούρος Ράτσιτς δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας (23/11), καθώς παραμένει εκτός λόγω του προβλήματος στον αχίλλειο τένοντα και βρίσκεται στη Σερβία, ακολουθώντας τη διαδικασία αποκατάστασης με στόχο να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη δράση.

Την ίδια ώρα, ανοιχτή παραμένει και η περίπτωση του Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Καμερουνέζος μέσος, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις προς το τέλος της προπόνησης της Παρασκευής, δεν ακολούθησε ούτε σήμερα (21/11) ολόκληρο το πρόγραμμα της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία του στην αρχική ενδεκάδα για την Τρίπολη δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένη.

Η αυριανή (22/11) προπόνηση θα αποτελέσει ουσιαστικά το τελευταίο τεστ. Εκεί θα φανεί αν οι ενοχλήσεις έχουν υποχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να τεθεί στη διάθεση του Γρηγορίου χωρίς ρίσκο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της απουσίας του Ράτσιτς. Ο Άρης γνώριζε ήδη ότι θα έπρεπε να βρει μία διαφορετική λύση στον άξονα, όμως ενδεχόμενη απουσία και του Χόνγκλα θα υποχρεώσει το τεχνικό επιτελείο να αλλάξει συνολικά το βασικό δίδυμο της μεσαίας γραμμής.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της προπόνησης, αυτή ήταν και η τελευταία σε υψηλή ένταση πριν από τον αγώνα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αρκετή δουλειά στην τακτική και στις στατικές φάσεις, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί το πρωί της Κυριακής και στη συνέχεια η ομάδα θα αναχωρήσει για την Τρίπολη.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με την προπόνηση που θα γίνει το πρωί της Κυριακής στις προπονητικές εγκαταστάσεις ολοκληρώνεται η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για το μεθαυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR (23/11, 17:00), στο πλαίσιο της 11ης Αγωνιστικής της “Stoiximan Super League”.

Το πρόγραμμα της πρωινής προπόνησης του Σαββάτου περιλάμβανε ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης, τακτική και στατικές φάσεις σε άμυνα και επίθεση».

