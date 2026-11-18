Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επέστρεψε από την Εθνική με πρόβλημα στον δικέφαλο κι αναμένεται να χάσει το ματς του Αστέρα AKTOR με τον Άρη, ενώ εξίσου δύσκολα θα είναι διαθέσιμος ο Χουλιάν Μπαρτόλο.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης έφυγε από την Τρίπολη με ελαφρύ διάστρεμμα, το οποίο υπέστη στην αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με την Καλαμάτα, και επέστρεψε με μυϊκό πρόβλημα. Ο διεθνής χαφ ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης του αγώνα με την Ολλανδία και, όπως έγινε γνωστό εξαρχής, αυτές δεν σχετίζονταν με τον τραυματισμό του στο προηγούμενο παιχνίδι του με τους Αρκάδες.

Ο αρχηγός των Κιτρινομπλέ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον δικέφαλο και, παρόλο που η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή, φαντάζει απίθανο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, να προλάβει να είναι έτοιμος για το ερχόμενο παιχνίδι με τον Άρη, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ανάλογη είναι και η κατάσταση του Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο Αργεντινός χαφ βρίσκεται εκτός δράσης εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, λόγω ενοχλήσεων στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, και κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο να αγωνιστεί κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

Το θετικό για τον Γκονσάλο Φέιο είναι ότι το ματς με την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (23/11) και, συνεπώς, υπάρχει λίγος παραπάνω χρόνος, ώστε να εξαντληθούν οι όποιες πιθανότητες να συμπεριληφθεί κάποιος εκ των δύο στην αποστολή.

Φυσικά, είναι αυτονόητο ότι πρόκειται για δύο από τις πιο σημαντικές μονάδες του κιτρινομπλέ ρόστερ, λόγω της εμπειρίας, της ποιότητάς τους και της ηγετικής επιρροής τους στην ομάδα, καθώς αμφότεροι είναι εκ των αρχηγών.

Οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα AKTOR είχαν ρεπό την Τρίτη (18/11) και, συνεπώς, από την Τετάρτη (19/11) θα μπουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για το σημαντικό ματς με τον Άρη, όπου ο Πορτογάλος τεχνικός θα διεκδικήσει την πρώτη του νίκη στον πάγκο των Αρκάδων.