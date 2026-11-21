Η ΑΕΛ Novibet επικράτησε του Αστέρα Β' AKTOR στη Λάρισα με 2-1 και προσπέρασε την Athens Kallithea στη μάχη της δυάδας, έχοντας ματς περισσότερο.

Αγχωτικό τρίποντο για την ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου τα βρήκε δύσκολα εντός έδρας κόντρα στον αξιόμαχο Αστέρα Β' AKTOR, όμως επικράτησε με 2-1 και επέστρεψε στις νίκες μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τον Νέστο Χρυσούπολης. Πρώτη ήττα για τους Αρκάδες του Γιάννη Κοντοέ μετά από 7 αγωνιστικές (16 β.)

Οι Βυσσινί, έχοντας ματς περισσότερο, προσπέρασαν την Athens Kallithea στη 2η θέση (23-21) και περιμένουν την αναμέτρηση του συνόλου του Βαγγέλη Μόρα στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτας (22/11, 12:30). Θυμίζουμε πως πριν τη σέντρα της 12ης αγωνιστικής 20 βαθμούς είχαν επίσης ο Πανιώνιος και η Νίκη Βόλου.

Στο πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης, ο Αστέρας Β' AKTOR δυσκόλεψε σημαντικά την ΑΕΛ Novibet στο δημιουργικό κομμάτι, ενώ παράλληλα δημιούργησε δύο καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Ωστόσο, ο Βενετικίδης κράτησε «όρθια» την ομάδα του.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν για πρώτη φορά μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Γραμμένος έφυγε στο χώρο, πέρασε τον Τσελεπίδη και επιχείρησε ένα δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να αποκρούει. Ο ίδιος παίκτης δοκίμασε ξανά την τύχη του στο 28', αυτή τη φορά με κεφαλιά, όμως ο αρχηγός των Βυσσινί αντέδρασε εξαιρετικά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Η ΑΕΛ Novibet έστειλε το πρώτο της... προειδοποιητικό μήνυμα στο 31', όταν ο Νίτσος με κεφαλιά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, με το γκολ, ωστόσο, να ακυρώνεται ως οφσάιντ, σε μια αρκετά οριακή φάση.

Έξι λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι κατάφεραν τελικά να πάρουν το προβάδισμα. Στο 37', ο Αγαπάκης έβγαλε άψογη σέντρα και ο Καμπετσής με άπιαστη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη συμβολή των δοκαριών κι από εκεί στα δίχτυα για το 1-0.

Η απόδοση των γηπεδούχων έπεσε στο δεύτερο μέρος και παράλληλα οι φιλοξενούμενοι «κυνηγούσαν» την ισοφάριση. Στο 57' ο Μεταξάς αστόχησε με σουτ από καλό σημείο και στο 71' οι Αρκάδες ισοφάρισαν. Υπέροχη σέντρα του Πομόνη από τα αριστερά, καρφωτή κεφαλιά πάσα του Γραμμένου από το δεύτερο δοκάρι και ο Κόλα εξ επαφης έκανε το 1-1 με το κεφάλι.

Στο 76' είχαμε αμφισβητούμενη φάση, καθώς ο Νοικοκυράκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά και σηκώθηκε σημαιάκι για οφσάιντ, από τον επόπτη Τοροσιάδη της ΕΠΣ Μακεδονίας, όμως από την κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης φάνηκε ο Μπουλούλης να καλύπτει τον σκόρερ. Παρά τις σοβαρές διαμαρτυρίες το γκολ ακυρώθηκε από τη στιγμή.

Η ΑΕΛ Novibet τελικά κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα της στο 82ο λεπτό. Ο Κωνσταντακόπουλος εκτέλεσε κόρνερ, από απομάκρυνση του Γρομητσάρη η μπάλα στώθηκε στον Αλμπάνη, ο οποίος έκανε το 2-1 με άψογο πλασέ.

ΑΕΛ Novibet (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης (65' Σάκιτς), Μπούσης, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Τσιγγάρας, Λέλεκας (65' Κωνσταντακόπουλος), Νοικοκυράκης (90+3' Καραγιαννίδης), Νίτσος (65' Αλμπάνης), Καμπετσής, Μακρής

Αστέρας Β' AKTOR (Κοντοές): Κακαδιάρης, Μπουλούλης, Τριανταφυλλόπουλος, Καράδαλης (39' Γρομητσάρης), Πομόνης, Μεταξάς, Συνολάκης (63' Κολιμάτσης), Κόλα (85' Φερνάντεθ), Ζόγκου (46' Καλόγηρος), Σιμόνι (63' Κύρκος), Γραμμένος