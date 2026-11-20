Εκτός από την ποινή των δύο αγωνιστικών από την UEFA, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά δηλώθηκε να εκτίσει στο ΑΕΚ - Βόλος Elabet καθώς είχε συμπληρώσει κάρτες.

Όπως έγινε γνωστό από την UEFA, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά τιμωρήθηκε με ποινή δύο αγωνιστικών έπειτα από την αποβολή του στο ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης λόγω εξύβρισης του διαιτητή Μαουρίτσιο Μαριάνι.

Ο Μαυριτανός εξτρέμ της ΑΕΚ εκτός από το ματς με την Κόμο στην Ιταλία θα χάσει και το παιχνίδι με τη Γαλατάσαραϊ στη Νέα Φιλαδέλφεια που ακολουθεί για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Κοϊτά θα λείψει ωστόσο και από παιχνίδι πρωταθλήματος καθώς στο τελευταίο ματς με τον Λεβαδειακό στις καθυστερήσεις είχε δεχθεί κάρτα που ήταν η τρίτη του με συνέπεια να συμπληρώσει.

Η ΑΕΚ δήλωσε τον Κοϊτά να εκτίσει στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο Elabet για την 14η αγωνιστική στις 13 Δεκεμβρίου.