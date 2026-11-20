Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA τιμώρησε τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά με δύο αγωνιστικές για την αποβολή του στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δυνατότητα για έφεση από πλευράς ΑΕΚ.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά πλήρωσε με τιμωρία δύο αγωνιστικών την αποβολή του στο τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν και έβρισε τον Ιταλό διαιτητή Μαουρίτσιο Μαριάνι.

Ο Κοϊτά σίγουρα θα έχανε με την κόκκινη κάρτα την αναμέτρηση με την Κόμο στην Ιταλία και έμενε να φανεί τι επιπλέον τιμωρία θα αποφάσιζε το Πειθαρχικό Όργανο της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Όπως έγινε γνωστό από την UEFA, στον Κοϊτά επιβλήθηκε ποινή δύο αγωνιστικών, κάτι που σημαίνει ότι εκτός από το ματς με την Κόμο την ερχόμενη Τρίτη (24/11) θα χάσει και το παιχνίδι με τη Γαλατάσαραϊ (8/12) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Για την ΑΕΚ υπάρχει φυσικά η δυνατότητα να ασκήσει έφεση στην ποινή του Κοϊτά, κάτι που αν συνέβαινε θα μπορούσε θεωρητικά να αφήσει κάποιες πιθανότητες δικαίωσης ώστε ο Μαυριτανός εξτρέμ να είναι διαθέσιμος με τη Γαλατά.