Δείτε όλα τα γκολ της Τρίτης (24/11), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η πρώτη ημέρα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και ήταν πλούσια σε γκολ.

Η μάχη ανάμεσα στην Άρσεναλ του Τζόλη και της Ντόρτμουντ του Καρέτσα έληξε χωρίς νική με 1-1, η Κόμο επικράτησε της ΑΕΚ με 1-0, η Λειψία πήρε τη νίκη με 3-1 επί της Λανς και το Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι, έληξε 2-2. Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πάρτι στο Μπερναμπέου και διέλυσε την PSV με 5-1, η Μπέτις έφυγε με 2-0 από την έδρα της Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Πόρτο πήρε επίσης εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Φέγενορντ.

Λίγο νωρίτερα, η Γαλατασαράι κέρδισε την Άστον Βίλα και η Μπόντο/Γκλιμτ με το ίδιο σκορ, νίκησε τη ΛΑΣΚ.

Δείτε τα γκολ της 5ης αγωνιστικής της League Phase: