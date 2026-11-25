Champions League: Δείτε τα γκολ της βραδιάς
Η πρώτη ημέρα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και ήταν πλούσια σε γκολ.
Η μάχη ανάμεσα στην Άρσεναλ του Τζόλη και της Ντόρτμουντ του Καρέτσα έληξε χωρίς νική με 1-1, η Κόμο επικράτησε της ΑΕΚ με 1-0, η Λειψία πήρε τη νίκη με 3-1 επί της Λανς και το Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι, έληξε 2-2. Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πάρτι στο Μπερναμπέου και διέλυσε την PSV με 5-1, η Μπέτις έφυγε με 2-0 από την έδρα της Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Πόρτο πήρε επίσης εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Φέγενορντ.
Λίγο νωρίτερα, η Γαλατασαράι κέρδισε την Άστον Βίλα και η Μπόντο/Γκλιμτ με το ίδιο σκορ, νίκησε τη ΛΑΣΚ.
Δείτε τα γκολ της 5ης αγωνιστικής της League Phase:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.