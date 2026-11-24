Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά το πρώτο σκέλος της πέμπτης αγωνιστικής.

Το πρώτο μέρος της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ να μάχεται μέχρι τέλος στο Κόμο αλλά να μην αποφεύγει την τέταρτη ήττα της, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην 31η θέση της βαθμολογίας του Champions League.

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βρίσκουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης, που επικράτησε με ανατροπή της Αϊντχόφεν και έκανε το 5/5, ενώ ψηλά βρίσκονται τόσο η Κόμο, όσο και η Μπέτις μετά τις νίκες τους. Από την άλλη, η Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι η μοναδική ομάδα που παραμένει χωρίς βαθμό στον θεσμό, ενώ τα τέρματά της είναι 1-19...

Τα αποτελέσματα

Γαλατάσαραϊ-Άστον Βίλα 1-0

Μπόντο/Γκλιμτ-ΛΑΣΚ 1-0

Άρσεναλ-Ντόρτμουντ 1-1

Κόμο-ΑΕΚ 1-0

Λειψία-Λανς 3-1

Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι 2-2

Ρεάλ Μαδρίτης-Αϊντχόφεν 5-1

Σλόβαν Μπρατισλάβας-Μπέτις 0-2

Φέγενορντ-Πόρτο 0-1

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (25/11)

Σαμπάχ-Μπαρτσελόνα (19:45)

Σλάβια Πράγας-Βιγιαρεάλ (19:45)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βίκινγκ (22:00)

Ίντερ-Στουτγκάρδη (22:00)

Λιλ-Μπάγερν Μονάχου (22:00)

Κλαμπ Μπριζ-Λίβερπουλ (22:00)

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρόμα (22:00)

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Φενέρμπαχτσε (22:00)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Η βαθμολογία