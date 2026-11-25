Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα της ΑΕΚ από την Κόμο στην Ιταλία για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο, όμως για πρώτη φορά στο Champions League δεν κατάφερε να σκοράρει και το ματς κρίθηκε από μια γκολάρα του Μίγια. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το ματς έκανε λόγο για... επανάληψη της έκβασης του ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως τόνισε πως δεν έχει παράπονο από τους παίκτες του.

Oι δηλώσεις του Νίκολιτς στη Magenta TV

«Το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε κορυφαίες ομάδες, οι οποίες αν δεν προσέξεις θα σε τιμωρήσουν. Πριν από λίγες μέρες με τη Ρεάλ κάναμε ένα λάθος στο 92′ και μας τιμώρησαν με ένα φοβερό σουτ, το ίδιο έγινε και σήμερα.

Παίζαμε με μια ομάδα που κάνει εξαιρετικό passing game και είναι πολύ δουλεμένη. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά,ακόμα και από τα παιδιά που ήρθαν από τραυματισμό τα οποία μπήκαν και τα έδωσαν όλα, το γνωρίζαμε ότι θα είναι δύσκολο.

Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες, δύο στα τελευταία λεπτά και μία στο τέλος του πρώτου μέρους, αλλά είμαι ικανοποιημένος».

Για το ματς με τον ΠΑΟΚ και αν έχει να στείλει κάποιο μήνυμα:

«Έχουμε λίγο χρόνο για να ξεκουραστούμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να προετοιμαστούμε. Δεν έχω να στείλω κάποιο μήνυμα».

Η συνέντευξη Τύπου του Νίκολιτς

«Δύσκολο να μιλήσω μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Έγινε ότι είχε γίνει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η προσπάθεια των παικτών ήταν πολύ ικανοποιητική. Τους δίνω συγχαρητήρια. Δεν υπάρχει παράπονο. Εδειξαν μαχητικό πνεύμα, σωστή νοοτροπία και ποιότητα κόντρα σε μια από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη με την κατοχή της μπάλας.

Τακτικά ήμασταν σωστοί αλλά για πρώτη φορά δεν βρήκαμε γκολ σε ευρωπαϊκό ματς. Είχαμε ευκαιρίες και ίσως ήταν λάθος η τελική μας απόφαση. Μαζί πρέπει να συνυπολογίσουμε τις αποκρούσεις του τερματοφύλακα στο τέλος του ημιχρόνου.

Είναι ενοχλητικό πως όπως με τη Ρεάλ που φάγαμε γκολ από τα 25 μέτρα ύστερα από μια χαμένη μπάλα έξω από την περιοχή μας έγινε επανάληψη. Είναι ομάδες που θα τιμωρήσουν το παραμικρό λάθος και μπορούν να σκοράρουν από τέτοιες καταστάσεις όταν δεν μπορείς να κρατήσεις τη συγκέντωση σου μέχρι τέλος.

Ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ανοιχτό μέχρι τέλους. Συγχαρητήρια και στις δυο ομάδες. Ευχαριστώ τους φίλους της ΑΕΚ που μας στήριξαν μέχρι τέλους».

Για την Κόμο:«Είπα χθες πριν το παιχνίδι πως για μένα είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι πολύ απαιτητικό να προετοιμάζεις ένα ματς κόντρα στην Κόμο. Είναι μια φοβερή ομάδα με τρομερή δυναμική. Γι’ αυτό είμαι χαρούμενος με το πώς προετοιμάσαμε τακτικά το ματς και πώς παίξαμε».