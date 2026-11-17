ΠΑΟΚ: Άλλος άνθρωπος ο Σερίφ Εντιαγέ
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Ο Σερίφ Εντιαγέ αποφάσισε να αποχωριστεί το γνώριμο look του, κόβοντας τα μαλλιά του και στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media.
Τον Σερίφ Εντιαγέ όπως τον ξέρατε ξεχάστε τον… Ο Αφρικανός επιθετικός του ΠΑΟΚ αποφάσισε να αλλάξει ριζικά το look του.Έκοχε τα μαλλιά του διαφοροποιώντας το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του, εκτός από την μαχητικότητα που τον χαρακτηρίζει στον αγωνιστικό χώρο.
Μάλιστα φρόντισε να ενημερώσει μέσω διαδικτύου με σχετικό ποστάρισμα με το εξής μήνυμα: «Ίδια ψυχή, διαφορετικό κεφάλαιο».
@Photo credits: eurokinissi, Ραφαήλ Γεωργιάδης
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