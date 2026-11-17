Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ καταδίκασαν με ανακοινώσεις τον βανδαλισμό του μνημείου του Νάσου Κωνσταντίνου στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως η μνήμη του θα παραμείνει άθικτη.

Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε για τον βανδαλισμό του μνημείου του Νάσου Κωνσταντίνου, στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, καταδικάζοντας την επίθεση στη μνήμη του αδικοχαμένου οπαδού του Δικεφάλου.

Οι «ασπρόμαυροι» κάνουν λόγο για μια αποτρόπαια πράξη, για την οποία δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, υπογραμμίζοντας πως ορισμένοι δεν σέβονται ούτε τη μνήμη ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του εξαιτίας της οπαδικής βίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Τα αρρωστημένα μυαλά δεν έχουν ούτε όρια ούτε ντροπή.

Ο βανδαλισμός του μνημείου του Νάσου Κωνσταντίνου αποτελεί μια αποτρόπαια πράξη, για την οποία δεν χωρά καμία δικαιολογία.

Κάποιοι δεν σέβονται ούτε τη μνήμη ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του από την τυφλή οπαδική βία.

Η μνήμη του Νάσου θα παραμείνει άθικτη, όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να αποδείξουν πόσο άρρωστα είναι τα μυαλά τους.

Νάσο δεν σε ξεχνάμε!»

Τα αρρωστημένα μυαλά δεν έχουν ούτε όρια ούτε ντροπή. Ο βανδαλισμός του μνημείου του Νάσου Κωνσταντίνου αποτελεί μια αποτρόπαια πράξη, για την οποία δεν χωρά καμία δικαιολογία. Κάποιοι δεν σέβονται ούτε τη μνήμη ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του από την τυφλή οπαδική βία. Η μνήμη του Νάσου θα παραμείνει άθικτη, όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να αποδείξουν πόσο άρρωστα είναι τα μυαλά τους. Νάσο δεν σε ξεχνάμε! November 17, 2026

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπου αναφέρονται τα εξής:

«Η βεβήλωση του μνημείου του Νάσου Κωνσταντίνου είναι μια πράξη ντροπής και ασέβειας και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο.

Είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι κάποιοι αδυνατούν να σεβαστούν ακόμη και τη μνήμη ενός νέου ανθρώπου, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του εξαιτίας της τυφλής οπαδικής βίας.

Η μνήμη του Νάσου δεν θα σβήσει ποτέ!»