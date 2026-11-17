Η επιτυχία της Fan Zone στο φιλικόμε την Παρτιζάν φέρνει σκέψεις καθιέρωσης του πάρτι στην Τούμπα, την ώρα που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για την Κηφισιά.

Ο ΠΑΟΚανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά που ανοίγει τον κύκλο των υποχρεώσεων του μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα κυκλοφορήσουν από αύριο το πρωί.

Οι τιμές τους ξεκινούν από τα 15 ευρώ στα πέταλα, φτάνουν στα 25 ευρώ στις Θύρες 5 και 5, 30 στις Θύρες 2 και 3, 40 στη Θύρα 1 και 150 ευρώ στις θέσεις VIP. Σε όλες τις θύρες εκτός από αυτή των οργανωμένων οπαδών υπάρχει πρόβλεψη για παιδικά εισιτήρια στην τιμή των 10 ευρώ.

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Το κλίμα γιορτής στο φιλικό με την Παρτιζάν δεν περιορίστηκε μόνο στις κερκίδες, καθώς πέτυχε απόλυτα και το στοίχημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και έξω από την Τούμπα.

Η Fan Zone που στήθηκε από νωρίς το μεσημέρι προσέλκυσε εκατοντάδες νεαρούς φίλους της ομάδας, οι οποίοι συμμετείχαν στις δράσεις, πήραν δώρα και φωτογραφήθηκαν με τους Μιχαηλίδη, Πέλκα και Γιάκιτς.

Αυτή η ανταπόκριση οδηγεί τους ανθρώπους του Δικεφάλου στην σκέψη να καθιερώσουν και να εξελίξουν τον συγκεκριμένο χώρο πριν από τους εντός έδρας αγώνες. Με σκοπό να φέρουν ακόμα περισσότερα παιδιά στο γήπεδο και να προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους φιλάθλους της ομάδας.