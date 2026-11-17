ΠΑΟΚ: Σκέψεις να γίνει μόνιμο το... πάρτι στην Τούμπα
Ο ΠΑΟΚανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά που ανοίγει τον κύκλο των υποχρεώσεων του μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα κυκλοφορήσουν από αύριο το πρωί.
Οι τιμές τους ξεκινούν από τα 15 ευρώ στα πέταλα, φτάνουν στα 25 ευρώ στις Θύρες 5 και 5, 30 στις Θύρες 2 και 3, 40 στη Θύρα 1 και 150 ευρώ στις θέσεις VIP. Σε όλες τις θύρες εκτός από αυτή των οργανωμένων οπαδών υπάρχει πρόβλεψη για παιδικά εισιτήρια στην τιμή των 10 ευρώ.
#Tickets Ανακοίνωση διάθεσης εισιτηρίων για το παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOKKifisia #Matchday11 #SLGR #NewEra 🔗https://t.co/4ilJ413mNE https://t.co/jZmnPzQbzw— PAOK FC (@PAOK_FC) November 17, 2026
Το κλίμα γιορτής στο φιλικό με την Παρτιζάν δεν περιορίστηκε μόνο στις κερκίδες, καθώς πέτυχε απόλυτα και το στοίχημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και έξω από την Τούμπα.
Η Fan Zone που στήθηκε από νωρίς το μεσημέρι προσέλκυσε εκατοντάδες νεαρούς φίλους της ομάδας, οι οποίοι συμμετείχαν στις δράσεις, πήραν δώρα και φωτογραφήθηκαν με τους Μιχαηλίδη, Πέλκα και Γιάκιτς.
Αυτή η ανταπόκριση οδηγεί τους ανθρώπους του Δικεφάλου στην σκέψη να καθιερώσουν και να εξελίξουν τον συγκεκριμένο χώρο πριν από τους εντός έδρας αγώνες. Με σκοπό να φέρουν ακόμα περισσότερα παιδιά στο γήπεδο και να προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους φιλάθλους της ομάδας.
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