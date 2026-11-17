Την κατάσταση του και την πορεία της αποθεραπείας του , τέσσερις μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, γνωστοποίησε μέσω social media ο Φεντόρ Τσάλοφ.

Για την πορεία της αποκατάστασής του, τέσσερις μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ενημέρωσε τους ακολούθους του ο Φέντορ Τσάλοφ. Ο Ρώσος επιθετικός επέστρεψε στην Ελλάδα και μπήκε σε πρόγραμμα τρεξίματος, τονίζοντας ωστόσο ότι δίνει στον οργανισμό του τον απαραίτητο χρόνο μέχρι να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα.

Αναλυτικά όσα έγραψε στα social media:

«Ανάρρωση, 4 μήνες. Συχνά οι ποδοσφαιριστές συμβουλεύονται να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην προπόνηση και λιγότερο στα social media — οπότε δεν πρόσεξα καν πώς έχασα έναν ολόκληρο μήνα στην αναφορά μου.

Επανορθώνω λοιπόν από σήμερα. Επέστρεψα στην Ελλάδα, μετακόμισα σε νέο σπίτι και άρχισα να τρέχω. Έπρεπε να ξεκινήσω να τρέχω δύο εβδομάδες αργότερα λόγω μιας διαφοράς στα πόδια μου. Το δεξί μου πόδι ήταν πιο αδύναμο (προτιμώ να λέω ότι το αριστερό μου πόδι ήταν απλώς πολύ δυνατό).

Φυσικά, αυτοί οι τέσσερις μήνες χωρίς ποδόσφαιρο μου φαίνονται πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι θα ήταν υπό κανονικές συνθήκες. Προσπαθώ να παρατηρήσω την πρόοδό μου, να παρακολουθώ τα συναισθήματά μου και τη σταδιακά εξασθενημένη δυσφορία μου. Αλλά μέσα μου, εξισορροπώ συνεχώς τις σκέψεις για το ποδόσφαιρο με την ικανότητα να δίνω στον εαυτό μου όσο χρόνο χρειάζεται το σώμα μου για να αναρρώσει.

Παρακολουθώ όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ, αναλύω τα παιχνίδια από απόσταση και ανυπομονώ πραγματικά να επιστρέψω στο γήπεδο. Πρόσφατα γιορτάσαμε επίσης τα πρώτα γενέθλια της κόρης μου, της Σόνια. Ο χρόνος εδώ κυλάει τόσο γρήγορα».