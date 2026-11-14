Σε γιορτινό κλίμα, με κοινή παρουσία των οπαδών των δυο ομάδων στις κερκίδες της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ σε φιλικό φιέστα για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του επικράτησε 3-1 της Παρτίζαν! Κένι, Σανταμαρία και Καμαρά τα γκολ του Δικεφάλου.

Σε ένα ιστορικό φιλικό που έγινε στην Τούμπα με τους οπαδούς των δυο ομάδων να δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 της Παρτιζάν Βελιγραδίου. Κεντρικό πρόσωπο για τον Δικέφαλο του Βορρά ήταν ο Κίριλ Ντεσπόντοφ που στην πρώτη του, μετά από μήνες, συμμετοχή αγωνίστηκε κάτι παραπάνω από 20 λεπτά και έκανε από αυτό που ξέρει καλύτερα: μοίρασε ασίστ με μια έξοχη εκτέλεση κόρνερ.

Όπως ήταν φυσικό οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι αποτελούνταν κυρίως από παίκτες που δεν έχουν και πολύ χρόνο συμμετοχής στα τελευταία παιχνίδια του Δικέφαλου.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Τσιφτσή στην εστία Κένι και Μπάμπα στα δυο άκρα της άμυνας, με τον Μπαταούλα δίπλα στον Ελουστόντο στα στόπερ. Στα χαφ αγωνίστηκαν ο Τέιλορ με τον Ούγκρεσιτς – στα πλαίσια της μεταγραφήςτου οποίου κλείστηκε το σημερινό φιλικό- και τους Λουσέ και Σορετίρε στα δυο άκρα. Στην επίθεση το σχήμα του Δικεφάλου ήταν μάλλον πειραματικό με τον Χατσίδη να έχει κοντά του τον Καμαρά.

Οι Σέρβοι ήταν αυτοί που μπήκαν περισσότερο επιθετικά και μάλιστα κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 6΄με τον Σεκ να μπαίνει στην περιοχή του ΠΑΟΚ και να νικά τον Τσιφτσή με ένα χαμηλό σουτ. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, έχασε μια ευκαιρία με ένα δυνατό σουτ του Λουσέ στο 12΄και λίγο αργότερα ισοφάρισε όταν Καμαρά και Σορετίρε συνεργάστηκαν από τα αριστερά, ο Άγγλος έβγαλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου βρίσκονταν ο Κένι που την έστειλε στα δίχτυα. Ο Καμαρά είχε ένα καλό σουτ στο ημίωρο του αγώνα που απέκρουσε ο Μιλόγεβιτς στην τελευταία πραγματικά καλή ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Σανταμαρία δεύτερο στόπερ δίπλα στον Ελουστόντο. Ο Γάλλος ήταν αυτός που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του παίρνοντας την κεφαλιά σε μια σέντρα του Κένι στο 48'. Με την αλλαγή του Κόστα στη θέση του Κένι, ο Ελουστόντο μετακινήθηκε στο δεκί άκρο της άμυνας και δείχνει να καθιερώνεται ως η εναλλακτική λύση του Άγγλου αμυντικού.

Στο 70' αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Τέιλορ δίνοντας την θέση του στον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος μετά από 8 ολόκληρους μήνες πήρε τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά γνωρίζοντας την αποθέωση από την κερκίδα την ώρα της αλλαγής του. Με τον Ντεσπόντοφ δεξιά ο Καμαρά οπισθοχώρησε στα χαφ και Χατσίδης έγινε δεύτερος επιθετικό. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα και από ένα χτύπημα κόρνερ έδωσε την ασίστ στον Καμαρά για το 3-1 στο 78’ και το πανηγύρισε όπως ήταν φυσικό έντονα.

Λίγο έλειψε μάλιστα ο 30χρονος να γράψει και δεύτερη ασίστ βρίσκοντας και πάλι σε μετάβαση αυτή τη φορά τον Καμαρά αλλά το σουτ του τελευταίου κατέληξε στο δοκάρι. Το τέλος του αγώνα βρήκε τους παίκτες των δυο ομάδων να κατευθύνονται στο πέταλο των οπαδών και να συμμετέχουν και αυτοί στο πάρτι.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής(87 Μπαλωμένος), Κένι (61΄Κόστα), Ελουστόντο (87΄Τσιώτας) , Μπαταούλας(46 Σανταμαρία), Μπάμπα, Τέιλορ (70΄Ντεσπόντοφ), Καμαρά (87’ Νικηφόρος), Ούγκρεσιτς(87΄ Παπαδόπουλος), Σορετίρε(78΄Λιάκος), Χατσίδης (87 Κακάλης) και Λουσέ (32΄ Εντιαγέ).

Παρτιζάν: Μιλόσεβιτς (46΄Κρούνιτς), Μιλοβάνοβιτς, Λίμα (58’ Μίτροβιτς), Σαμσόν, Γιούρτσεβιτς(58΄Αλίλοβιτς), Μπάμπα, Μιλαντίνοβιτς, Τσούμιτς, Σεκ, Αλέκσιτς (58΄Μίλιτς) Γεχ

Βραβεύσεις, στεφάνια και αγώνας επίδειξης

Πριν την έναρξη του αγώνα ο ΠΑΟΚ βράβευσε τον 80χρονο φίλο της Παρτιζάν Στέβα Κόσκα που δεν έχει χάσει παιχνίδι της ομάδας του στην Σερβία και για πρώτη φορά ταξίδεψε εκτός της πατρίδας του για να βρεθεί στο σημερινό φιλικό στην Τούμπα. Πριν την σέντρα οι δυο ομάδες κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή. Στο ημίχρονο δυο παιδικά τμήματα με τις φανέλες του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν έπαιξαν αγώνα επίδειξης.