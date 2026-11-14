Οι φίλοι του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν κάθε ηλικίας έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από την Τούμπα και συμμετέχουν στην γιορτή που έχει διοργανώσει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ

Ένα μεγάλο πάρτι έχει στηθεί έξω από την Τούμπα με τους φίλους του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν που έχουν κάνει το ταξίδι από τη Σερβία να γιορτάζουν τα 100 χρόνια του συλλόγου της Θεσσαλονίκης.

Από νωρίς έχουν η fan zone είναι κατάμεστη από κόσμο, καθώς άνθρωποι κάθε ηλικίας βρίσκονται εκεί, συμμετέχουν στα δρώμενα - με οικοδεσπότη τον Γιώργο Μαυρίδη- και έχουν και την ευκαιρία να δουν από κοντά και να πάρουν αυτόγραφα από παίκτες της ομάδας.