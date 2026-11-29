Ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει πολλά από τους Λούκα Γιόβιτς και Μπάρναμπας Βάργκα στο ματς με τον ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να ψάχνει την πρώτη νίκη σε ντέρμπι τη φετινή σεζόν.

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (29/11, 21:00) τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια χωρίς να έχει περιθώρια για απώλειες καθώς το χαμένο έδαφος στο ξεκίνημα της σεζόν έχει αυξήσει την πίεση για νίκη σε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος του έτους για την Ένωση.

Ο Δικέφαλος φέτος δεν έχει νίκη σε ντέρμπι καθώς στο μοναδικό που έχει δώσει στο πρωτάθλημα πριν μερικές αγωνιστικές απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ έφυγε ηττημένος με 2-0. Και αυτό σε συνδυασμό με το ότι πρέπει να παραμείνει δυνατά μέσα στη μάχη της κορυφής μετατρέπει σε must win το μεγάλο ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Στα περσινά ματς πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια είχε γνωρίσει την ήττα με 2-0, σε μια περίοδο που ακόμα έψαχνε να βρει την ταυτότητά της, αλλά στα play offs είχε μετατρέψει σε περίπατο το παιχνίδι επικρατώντας κατά κράτος με 3-0 και στέλνοντας ηχηρό μήνυμα τίτλου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει ερωτηματικά στα πλάνα του, περιμένει πολλά από τους Γιόβιτς και Βάργκα. Άλλωστε ως τώρα οι δυο τους είναι αυτοί που κάνουν τη δουλειά στο εκτελεστικό κομμάτι μετρώντας συνολικά 18 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις (δέκα ο Βάργκα και οκτώ ο Γιόβιτς), ενώ αν συνυπολογίσουμε και τα πέντε του Ζίνι, βλέπουμε ότι τα μισά γκολ της φετινής ΑΕΚ τα έχουν σκοράρει οι επιθετικοί της.

O Γιόβιτς ψάχνει ώθηση από μια μεγάλη εμφάνιση σε ντέρμπι

Είναι αλήθεια ότι ο Γιόβιτς χρειάζεται μια μεγάλη εμφάνιση σε ένα ματς όπως αυτό με τον ΠΑΟΚ. Και πέρυσι πάντως τέτοια περίοδος ήταν ακριβώς όταν με το χατ-τρικ του στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό πήρε ώθηση για να κάνει... πραγματάκια και να ολοκληρώσει τη σεζόν με 21 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο 28χρονος Σέρβος φορ έχει την κλάση και έχει δείξει ότι στα μεγάλα παιχνίδια μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλά μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα η αλήθεια είναι πως τα γκολ του είναι σποραδικά. Δύο στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή, δύο την 5η αγωνιστική στον Βόλο όπου έκρινε το διπλό και ένα από το σημείο του πέναλτι με τον Λεβαδειακό πριν την τελευταία διακοπή.

Βέβαια, ο ρόλος του, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Νίκολιτς στην κορυφή δεν είναι μόνο να σκοράρει. Κι αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, καθώς ο Σέρβος φορ βγαίνει συχνά εκτός περιοχής για να υποδέχεται την μπάλα και να βοηθάει στην ανάπτυξη.

Ο Βάργκα θέλει να σκοράρει ακόμα ένα καθοριστικό γκολ

Ο Γιόβιτς έχει σκοράρει δύο φορές απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ αντίθετα ο Βάργκα δεν έχει ανοίξει ακόμα λογαριασμό απέναντι στους ασπρόμαυρους, με τον 32χρονος Ούγγρο φορ να στοχεύει σε μια μεγάλη εμφάνιση έχοντας επανέλθει απόλυτα μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί προ διαστήματος. Ο Βάργκα είναι φέτος πιο αποτελεσματικός από ποτέ και αυτήν την κυνικότητα θέλει ο Νίκολιτς τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Γιόβιτς κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στα τελευταία δύο παιχνίδια με Καλαμάτα και Κόμο, η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της καθώς και στη Νίκαια θα μπορούσε να καθαρίσει με περισσότερα τέρματα το διπλό, αλλά και στην Ιταλία θα έπρεπε να είχε βρει ένα τέρμα που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να σταθεί όρθια.

Ο Βάργκα, ο οποίος έχει σημειώσει αρκετά καθοριστικά τέρματα για την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν, είχε επιστρέψει στα γκολ πριν τη διακοπή κόντρα στον Λεβαδειακό, σκόραρε δύο φορές με την Εθνική του και ξαναβρήκε την επαφή του με τα δίχτυα. Αυτήν θέλει ο Νίκολιτς στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.