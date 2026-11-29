Χωρίς να ανακοινώσει αποστολή και με τα απόνερα της ίωσης ταξίδεψε στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ, που ψάχνει αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια για να μην χάσει την επαφή με την κορυφή.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Αθήνα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ χωρίς να ανακοινώσει την αποστολή των παικτών που είναι διαθέσιμοι. Κάτι που έτσι κι αλλιώς συνηθίζει να κάνει πριν από τα ντέρμπι, ωστόσο αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτή τη φορά. Και αυτό διότι η εβδομάδα προετοιμασίας του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ συνοδεύτηκε από προβλήματα που προκλήθηκαν από την ίωση που ταλαιπώρησε τους ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι.

Ο βασικότατος Σερίφ Εντιαγέ, για παράδειγμα, ήταν από αυτούς που προσβλήθηκαν από ίωση, έλειψε από τις περισσότερες προπονήσεις και μόλις την Παρασκευή κατάφερε να ακολουθήσει το πρόγραμμα των υπολοίπων συμπαικτών του. Ο Αρίτς Ελουστόντο επίσης ταλαιπωρήθηκε και ούτε στην προχθεσινή προπόνηση πήρε μέρος, την ώρα που ο Σόλα Σορετίρε, που έμεινε εκτός την περασμένη Κυριακή, έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Ο γρίφος στον άξονα και οι σταθερές της ενδεκάδας



Από τη στιγμή που δεν δημοσιοποιήθηκε ποιοι παίκτες ταξίδεψαν στην Αθήνα, είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς ποιοι είναι διαθέσιμοι και κυρίως ποιοι μπορούν να ξεκινήσουν στην αρχική ενδεκάδα. Με βάση αυτά που έχουν γίνει γνωστά από τις προηγούμενες ημέρες, το βασικό ερωτηματικό παραμένει ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Μπαπτίστ Σανταμαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Το σχήμα με τους δύο επιθετικούς δύσκολα θα αλλάξει, είτε ο Εντιαγέ έχει δυνάμεις να ξεκινήσει στο ντέρμπι είτε όχι. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτός που θα αγωνιστεί μαζί με τον Σιμόν Μπάνζα θα είναι ο Ανέστης Μύθου.

Είναι δεδομένο ότι στο δεξί φτερό του ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί ο φορμαρισμένος Άντριγια Ζίβκοβιτς. Επίσης, το πιο πιθανό, αν όχι σίγουρο, είναι ότι στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστεί ο Χρήστος Ζαφείρης, όπως έγινε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα. Αυτή η καθιέρωση άλλωστε του Έλληνα διεθνή στα αριστερά —και οι τραυματισμοί των Γιάκιτς και Τέιλορ— είναι που δημιουργεί το κενό στο πλευρό του Σανταμαρία. Οι μέσοι που δίνουν επιλογές στον Αλέσιο Λίσι είναι οι Ούγκρεσιτς, Λουσέ και Καμαρά, και από αυτούς θα πρέπει να διαλέξει ο Ιταλός τεχνικός.

Στην άμυνα τώρα, Κένι και Γιαννούλης θα είναι οι ακραίοι μπακ, ο Κόστα ο ένας στόπερ και είτε θα διατηρηθεί στο σχήμα, που θα υπερασπιστεί την εστία του Τσιφτσή, ο Χατζηδιάκος είτε θα επιστρέψει σε αυτό ο Μιχαηλίδης.

Το -8 από την κορυφή και η συνταγή του Καραϊσκάκη



Πόσο κομβικό είναι το σημερινό ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ το δείχνει η βαθμολογία. Οι ασπρόμαυροι απέχουν οκτώ βαθμούς από την κορυφή και τα περιθώρια για νέες βαθμολογικές απώλειες έχουν στενέψει αρκετά. Κάτι που κάνει, λίγο-πολύ, αναγκαίο ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στην πολύ δυνατή στην έδρα της ΑΕΚ.

Λογικά η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα προσπαθήσει να ελέγξει τον ρυθμό στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και —όπως έκανε στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη— να μην επιτρέψει στους γηπεδούχους να φτάνουν με ευκολία στη δική της περιοχή.

Εφόσον ο ΠΑΟΚ καταφέρει να μειώσει τους κινδύνους για την εστία του, τότε θα έχει περισσότερες πιθανότητες, εκμεταλλευόμενος τη δική του ευχέρεια στην επίθεση, να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από την αναμέτρηση των Δικεφάλων. Με αυτήν ολοκληρώνει τα ντέρμπι με τους υπόλοιπους του Big-4, που τα είχε όλα εκτός έδρας στον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου με μέχρι τώρα απολογισμό μια ήττα (στο ΟΑΚΑ απο τον Παναθηναϊκό ) και μια ισοπαλία (με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο).