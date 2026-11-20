Για τα 100 χρόνια ιστορίας ο Ολυμπιακός δημιούργησε ένα συλλεκτικό κουτί που περιέχει ιστορικά ενθύμια της ιστορικής χρονιάς των ερυθρολεύκων.

Ένα συλλεκτικό κομμάτι ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που περιέχει την επετειακή φανέλα των 100 χρόνων του ποδοσφαίρου, το επετειακό συλλεκτικό νόμισμα και την επετειακή σειρά γραμματοσήμων. Το ολοκληρωμένο επετειακό σύνολο αποτελεί ξεχωριστό ενθύμιο της ιστορικής χρονιάς του Ολυμπιακού θα είναι στην διάθεση του κοινού σαν μια ιδιαίτερη επιλογή δώρου.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο Συλλεκτικό κομμάτι επίσης, για τα 100 χρόνια, αναλυτικά οι πληροφορίες που ανέβασε ο Ολυμπιακός:

«Σε ειδικά σχεδιασμένη συσκευασία υψηλής αισθητικής, με χρυσοτυπία, ερυθρόλευκες λεπτομέρειες και το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα συλλεκτικά αντικείμενα.

Το επετειακό ασημένιο συλλεκτικό νόμισμα

Η επετειακή φανέλα των 100 χρόνων του ποδοσφαίρου

Η επετειακή σειρά γραμματοσήμων

Η επετειακή Κάρτα Φιλάθλου των 100 χρόνων

Η συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 101 χρόνων

Η συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 χρόνων

Οι τρεις Κάρτες Φιλάθλου φέρουν το ονοματεπώνυμο του κατόχου τους.

Το Συλλεκτικό Κουτί διατίθεται στην τιμή των 430 ευρώ.

Ένα δώρο γεμάτο ερυθρόλευκη ιστορία, για να περνά η αγάπη για τον Ολυμπιακό από γενιά σε γενιά.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

Οι φίλαθλοι μπορούν να το αποκτήσουν από το Τμήμα Μελών και Φιλάθλων του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π., στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-18:00.

Για πληροφορίες και αποστολές εντός Ελλάδας και στο εξωτερικό, μπορείτε να καλείτε στο 211 100 7060».