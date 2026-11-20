Ο Βαγγέλης Αρναούτογλου υποστήριξε στο Gazzetta Magazino ότι μια τυχόν αναβολή στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ θα βόλευε και την Ένωση.

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει συζήτηση αναφορικά με το αν ο Ολυμπιακός θα κάνει χρήση του δικαιώματός του να αναβάλει ένα ματς της Super League, λόγω των αγωνιστικών του υποχρεώσεων στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο έχει συζητηθεί είναι να ζητήσουν οι Ερυθρόλευκοι αναβολή του ματς είτε με τον Άρη είτε με την ΑΕΚ.

Σχετικά με το ενδεχόμενο του να αναβληθεί τελικά το παιχνίδι με την Ένωση, ο Βαγγέλης Αρναούτογλου μετέφερε στο Gazzetta Magazino τις σκέψεις του, αλλά και τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο πολύ πιεσμένο πρόγραμμα των Κιτρινόμαυρων, με πολλά εκτός έδρας ματς για το πρωτάθλημα, αλλά και τον ενδιάμεσο αγώνα κόντρα στη Γαλατάσαραϊ, ωστόσο εξέφρασε τον προβληματισμό του για το πότε τελικά θα οριστεί το αναβληθέν αυτό παιχνίδι μέσα σε ένα τόσο απαιτητικό καλεντάρι.