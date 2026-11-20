Ο Χρήστος Θέος χειρούργησε με επιτυχία τον Τσικίνιο και πλέον ξεκινά η αποκατάσταση του Πορτογάλο μεσοεπιθετικού.

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Τσικίνιο καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στην προπόνηση και πέρασε τον πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να κάνει επέμβαση στο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού, με τον ίδιο να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Ο Χρήστος Θέος πραγματοποίησε την επέμβαση, η οποία ήταν επιτυχημένη στην Κλινική Παλαιού Φαλήρου και πλέον ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα ξεκινήσει τη δική του αποκατάσταση για να επιστρέψει στη δράση υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου.

Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή στη δράση στις αρχές του Φλεβάρη.