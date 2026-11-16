Καλύτερη σταθερότητα στο εξής ο νέος χλοοτάπητας του ΟΑΚΑ.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν όλες τις κατάλληλες συνθήκες για ν' αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο.

Στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε σήμερα ένας σημαντικός κύκλος εργασιών, με κορωνίδα τη μετατροπή του χλοοτάπητα από φυσική μορφή σε υβριδική. Το ποσοστό αναλογίας είναι 95%-5%.

Αυτό σημαίνει ότι στο ματς της Κυριακής με τον ΟΦΗ ο χλοοτάπητας του ΟΑΚΑ θα έχει νέα μορφή με σαφώς καλύτερη σταθερότητα και αίσθηση για τους ποδοσφαιριστές του τριφυλλιού και βέβαια και για τους αντιπάλους.

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να παρέχει στους παίκτες τις κατάλληλες συνθήκες για να παραμείνουν στην κορυφή.