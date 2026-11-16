Το πρόγραμμα επανένταξης των διεθνών του Παναθηναϊκού στις προπονήσεις της ομάδας ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ξανά τις προπονήσεις του από το Σάββατο (14/11) προκειμένου να προετοιμαστεί για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, η οποία θα ξεκινήσει με το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ (22/11-17:30) για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» έχουν πιάσει ήδη δουλειά με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να περιμένει την επιστροφή των διεθνών, προκειμένου η ομάδα να μπει όσο πιο πλήρης γίνεται στην τελική ευθεία για το ματς με τους Κρητικούς.

Την Τρίτη (17/11) αναμένεται να ξεκινήσουν οι επιστροφές με τους Κοντούρη και Κάτρη, που ολοκληρώνουν απόψε τις υποχρεώσεις τους με την Κ21 στη ρεβάνς με την Ισλανδία, όπου θα τα δώσουν όλα για να εξασφαλίσει η ομάδα μία θέση στα τελικά του Euro U21.

Οι επόμενοι παίρνουν σειρά για την Πέμπτη (19/11), αφού την Τετάρτη (18/11) υπάρχει προγραμματισμένο ρεπό. Τότε γυρνάνε οι Τεττέη, Σαλάχ και Ραστόντερ ενώ οι τελευταίοι, Κάνγκουα και Πελίστρι, επιστρέφουν την Παρασκευή (20/11).