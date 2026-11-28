Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Πελίστρι στο Περιστέρι το «τριφύλλι»
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το Περιστέρι και τον αγώνα με τον Ατρόμητο για την 12η αγωνιστική της Superleague, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έρχεται αντιμέτωπος μ' ένα νέο πρόβλημα.
Ο Φακούντο Πελίστρι, που έκανε σχετικά καλή εμφάνιση κόντρα στη Νόρτζελαντ δεν κατάφερε να δώσει το «παρών», αφού ένιωσε μία μικρή μυϊκή ενόχληση στο ματς με τους Δανούς, που ήταν και ο λόγος που αντικαταστάθηκε στην ουσία.
Έτσι ο Δανός τεχνικός αποφάσισε να τον αφήσει προληπτικά εκτός αποστολής με αποτέλεσμα να έχει να διαχειριστεί μία επιπλέον απουσία μετά από κείνες των Κυριακόπουλου, Ουναΐ, Αντίνο, Παντελίδη και Ίνγκασον.
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Κανονικά βρέθηκε σ' αυτήν τόσο ο Ντε Φραΐ, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του στον καρπό όσο και ο Σαλάχ-Εντίν, που είχε ταλαιπωρηθεί από μία λοίμωξη.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού
Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Τερζής, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.
Όσον αφορά την προπόνηση, το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική.
Squad list vs Atromitos #Panathinaikos #PAOFC #slgr #ATRPAO https://t.co/aFVdz8T37h— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 28, 2026
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