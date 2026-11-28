Ατρόμητος: Χωρίς τρεις κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την ερχόμενη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι. Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ντούσαν Κέρκεζ ανακοίνωση την αποστολή της ομάδας του, από την οποία απουσιάζουν τρεις παίκτες.
Εκτός πλάνων βρίσκεται ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, ο οποίος είχε δεχθεί χτύπημα στην προπόνηση της προηγούμενης Πέμπτης και συνεχίζει την αποκατάσταση, καθώς και ο Σωτήρης Τσιλούλης, που ταλαιπωρείται από ίωση.
Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής είναι και ο Σταύρος Πνευμονίδης, που έχει συμπληρώσει κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του κόντρα στο Τριφύλλι.
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Η αποστολή του Ατρόμητου
Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Τσαγδής, Τσακμάκης, Γκαρθία, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Τσιγγάρας, Σερζίνιο, Οφόρι, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας.
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