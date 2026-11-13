Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε το... trend με το Grand Theft Auto challenge με πρωταγωνιστές τους Κοτσόλη, Ζέκα, Πένια, Ντε Φράι, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Κότσαρη και Πάλμερ Μπράουν.

Λιγότερο από μία εβδομάδα απομένει για την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI, το οποίο έρχεται να συνεχίσει την απόλυτα επιτυχημένη σειρά βιντεοπαιχνιδιών της Rockstar, 13 χρόνια μετά το λανσάρισμα του Grand Theft Auto V. Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral στα social media ένα challenge σύγκρισης φωτογραφιών από το 2013 και το 2026, τις χρονιές κυκλοφορίας των δύο προαναφερθέντων παιχνιδιών, με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί τη συγκεκριμένη τάση.

Η πράσινη ΠΑΕ επέλεξε τους Στέφανο Κοτσόλη και Ζέκα, οι οποίοι, όταν κυκλοφόρησε το προηγούμενο GTA, αγωνίζονταν στον Παναθηναϊκό, ενώ σήμερα συνεχίζουν να υπηρετούν τον σύλλογο από τις θέσεις του τεχνικού διευθυντή και του assistant manager, αντίστοιχα. Από τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές επιλέχθηκαν οι Πένια, Ντε Φράι, Ντέσερς, Κυριακόπουλος, Κότσαρης και Πάλμερ Μπράουν.