Φορτούνης ή Ουναΐ; Η διαφωνία Γκαλίτσιου-Μπακάκη στο Gazzetta Magazino by Elabet για τον ποιοτικότερο παίκτη στη Super League

Ο Μιχάλης Μπακάκης και ο Γιώργος Γκαλίτσιος είχαν μία έντονη... διαφωνία στο χθεσινό Gazzetta Magazino by Elabet, αναφορικά με το ποιος είναι ο ποιοτικότερος παίκτης της Superleague.

Στη χθεσινή (12/11) εκπομπή του Gazzetta Magazino by Elabet ο Γιώργος Γκαλίτσιος από το στούντιο και ο Μιχάλης Μπακάκης από το... υπερπέραν είχαν μία διαφωνία σχετικά με το ποιος είναι ο ποιοτικότερος παίκτης που αγωνίζεται στη Superleague, με το δίλλημα ή μάλλον το τρίλημμα να είναι ανάμεσα του Αζεντίν Ουναί, του Κώστα Φορτούνη και του Αντρίγια Ζίφκοβιτς.

Από τη μία, ο άλλοτε αμυντικός της ΑΕΚ υποστήριξε πως ψήφισε τον Μαροκίνο με βάση την αγωνιστική εικόνα που έδειξε πριν τραυματιστεί, λέγοντας: «Στα καλά του, τον Φορτούνη θα ψήφιζα σίγουρα. Αλλά αυτή τη δεδομένη στιγμή, πριν τραυματιστεί βέβαια, ο Ουναΐ, με αυτά που είχαμε δει, με την ποιότητα που έχει στην μπάλα και αυτά που έκανε, ξεχώρισε λίγο παραπάνω. Γι' αυτό ψήφισα τον Ουναΐ. Και ψήφισα καθαρά με βάση την ποιότητα και το πώς μιλάνε στην μπάλα, κατάλαβες; Ο Ζίβκοβιτς είναι πιο εργάτης, είναι πιο μαχητής, μπορεί να είναι και πιο παραγωγικός, αλλά μιλάμε για ποιότητα σήμερα. Όταν λες ποιότητα, ο Ουναΐ ή ο Φορτούνης είναι».

Από την άλλη ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού ψήφισε Ερυθρόλευκα, υποστηρίζοντας πως λαμβάνει υπόψιν τη συνολική εικόνα του Έλληνα μέσου, καθώς και τις δυσκολίες τις οποίες κατάφερε να ξεπεράσει για να αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο.

«Εγώ, Μιχάλη, είπα ότι ο Φορτούνης, δεν ξέρω αν με άκουσες, υπερίσχυσε στην επιλογή μου γιατί επέστρεψε από τραυματισμούς, σημαντικούς τραυματισμούς, που άλλοι θα είχαν λυγίσει. Πέρα από το τι είχε ακούσει κατά καιρούς στον Ολυμπιακό, ότι δεν δουλεύει, ότι δεν κάνει και τα λοιπά, επέστρεψε για να πάρει, φίλε, ευρωπαϊκό τίτλο.

Είναι ο πρώτος Έλληνας αρχηγός που σήκωσε ευρωπαϊκό τίτλο. Η ιστορία έγραψε. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η συνεισφορά του στην Εθνική, μέχρι να γίνει όλη αυτή η ιστορία και να σταματήσει από την Εθνική, αλλά και γενικότερα η εικόνα του», υποστήριξε ο Γκαλίτσιος.