Ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται στην πατρίδα του για να παρακολουθήσει τα προκριματικά του Copa Africa, με τον άσο του Παναθηναϊκού να φωτογραφίζεται μαζί με τους συμπαίκτες του στην εθνική Μαρόκου.

Ο Αζεντίν Ουναΐ συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά το χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη, με τον 26χρονο παίκτη του Παναθηναϊκού να εκμεταλλεύεται το διάλειμμα των εθνικών ώστε να κάνει ένα reunion με τους συμπαίκτες του στο Μαρόκο.

Ο ίδιος βρίσκεται στην πατρίδα του τις τελευταίες ημέρες κι ετοιμάζεται μεταξύ άλλων να δει την αναμέτρησή τους με την εθνική Νιγηρίας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι, οι διεθνείς των Λιονταριών του Άτλαντα συναντήθηκαν με θρύλους και πρώην παίκτες της ομάδας, με τον Ουναΐ να βρίσκεται στη φωτογραφία που έβγαλαν όλοι μαζί κρατώντας τις πατερίτσες που χρησιμοποιεί μετά την επέμβασή του.

Θυμίζουμε πως όταν είχε χειρουργηθεί, ο Ασράφ Χακίμι τον είχε επισκεφτεί στο νοσοκομείο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της εθνικής Μαρόκου τού ευχήθηκαν περαστικά μέσω των λογαριασμών τους στα social media.