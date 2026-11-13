Παναθηναϊκός: Sold out και για Φράιμπουργκ σε χρόνο... dt
Απίθανα πράγματα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που χρειάστηκε μονάχα μισή ώρα ελεύθερης διάθεσης για να εξαντλήσει τα αποθέματα των εισιτηρίων που είχε πάρει η ομάδα για τον εκτός έδρας αγώνα που θα δώσει με τη Φράιμπουργκ στις 10 του Δεκέμβρη για την 5η αγωνιστική του Conference League.
Τα 800 εισιτήρια που είχαν απομείνει για τους μη κατόχους διαρκείας έκαναν... φτερά, όπως συνέβη χθες με περίπου 1.200 που πήραν οι κάτοχοι διαρκείας, αλλά και τα υπόλοιπα από τα 3,3 χιλ., που είχε εξασφαλίσει η ομάδα και πήγαν για τις ανάγκες των οπαδών της.
Σημειωτέον, μόλις προχθές ο κόσμο του «τριφυλλιού» πέτυχε άλλο ένα sold out εξαφανίζοντας και τα 1.860 εισιτήρια, που είχαν εξασφαλίσει οι «πράσινοι» για το ματς με τη Νόρτζελαντ (26/11) στη Δανία.
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