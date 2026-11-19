Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ έως τις 30 Ιουνίου 2029. Τα πεπραγμένα του Βούλγαρου εξτρέμ με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Το βράδυ της Πέμπτης (19/11), η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του Βούλγαρου μεσοεπιθετικού, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο 30χρονος εξτρέμ, που ήρθε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2023, θα συμπληρώσει έξι χρόνια παρουσίας στον Δικέφαλο, έχοντας ήδη συνδέσει το όνομά του με την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2024.

Στην πρώτη του σεζόν με τον ΠΑΟΚ κατέγραψε 13 γκολ και 13 ασίστ σε 47 συμμετοχές, συμβάλλοντας στην πορεία προς τον τίτλο. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΠΑΕ, έχει φτάσει τις 121 εμφανίσεις, με 26 γκολ και 29 ασίστ.

Η επισημοποίηση της συμφωνίας έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του Ντεσπόντοφ στην αγωνιστική δράση, ύστερα από τον πολύμηνο τραυματισμό του. Ο Βούλγαρος πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με την Παρτίζαν στην Τούμπα, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη επανένταξή του.

«Ο Βούλγαρος θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2029!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Δικεφάλου.

Με την υπόθεση Ντεσπόντοφ να έχει πλέον κλείσει και τυπικά, απομένει η επίσημη ανακοίνωση για το νέο συμβόλαιο του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον οποίο έχει επίσης ολοκληρωθεί η συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ.