Ο Σιμόν Μπάνζα επέστρεψε τελευταίος από τους διεθνείς και ο Αλέσιο Λίσι λογικά τον υπολογίζει για το αρχικό σχήμα, με παρτενέρ τον Σερίφ Εντιαγέ στο 4-4-2.

Η επιστροφή του Σιμόν Μπάνζα στη Θεσσαλονίκη ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση των διεθνών στον ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν από τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Ο Αφρικανός επιθετικός έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Πέμπτης (19/11), ωστόσο το ουσιαστικό κομμάτι της προετοιμασίας του για την αναμέτρηση με την Κηφισιά (22/11, 19:30) αρχίζει από την Παρασκευή.

Έχοντας επιστρέψει τελευταίος από τους διεθνείς, ο Μπάνζα αναμένεται να πραγματοποιήσει δύο προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα, την Παρασκευή και το Σάββατο, προκειμένου να είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα. Η σημερινή παρουσία του στη Νέα Μεσημβρία είχε κυρίως χαρακτήρα επανένταξης, με τον φορ του «Δικεφάλου» να εκτιμάται ότι ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας μετά τις διεθνείς υποχρεώσεις του.

Για τον Αλέσιο Λίσι, η επιστροφή του Μπάνζα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ιταλός τεχνικός προσανατολίζεται στη διατήρηση του 4-4-2, με τον Αφρικανό επιθετικό και τον Σερίφ Εντιαγέ να αποτελούν το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης.

Οι δύο φορ έχουν χρησιμοποιηθεί μαζί στο αρχικό σχήμα και ο Λίσι θέλει να συνεχίσει να δουλεύει πάνω στη συνεργασία τους, επιδιώκοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Οι προπονήσεις της Παρασκευής (20/11) και του Σαββάτου (21/11) θα είναι καθοριστικές για την ετοιμότητα του Μπάνζα, με την προοπτική να βρεθεί κανονικά στην ενδεκάδα απέναντι στην Κηφισιά.

Στο μεταξύ, το πρόγραμμα της Πέμπτης (19/11) περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής, ασκήσεις αμυντικής και επιθετικής τακτικής, ενώ ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.

Οι Δημήτρης Πέλκας, Κρίστιαν Γιάκιτς, Δημήτρης Μοναστηρλής και Γκρεγκ Τέιλορ συνέχισαν τη θεραπεία τους, ενώ ο Φέντορ Τσάλοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (20/11) στις 10:30, στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.