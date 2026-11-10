Ο Δανός μπακ - που συνδέθηκε ξανά με Ολυμπιακό - μίλησε στον Τύπο της χώρας του για την επόμενή του μέρα στο ποδόσφαιρο και σε σχέση με το μέλλον του στη Βόλσφμπουργκ.

Ο Μέλε φέρεται να απασχολεί ξανά τον Ολυμπιακό και πάντα ενόψει Γενάρη. Ο έμπειρος ακραίος μπακ (που παίζει και αμυντικός χαφ) έχει συμβόλαιο με τη Βόλσφμπουργκ που οδεύει προς το τέλος του. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του που μεταφέρονται σε ΜΜΕ στη Δανία όπως το BT ο Δανός διεθνής μπακ τόνισε έπειτα από ερώτηση που του έγινε για την πιθανότητα να συνεχίσει στον ίδιο σύλλογο: «Δεν το σκέφτομαι τόσο πολύ σε αυτήν τη φάση.

Τώρα έχουμε τις υποχρεώσεις της Εθνικής και μετά είμαι σίγουρος ότι θα μιλήσουμε με την ομάδα (Βόλφσμπουργκ) πριν μπούμε στη νέα χρονιά. Τότε θα δούμε τι θα γίνει».

Οι ομάδες που έχει παίξει