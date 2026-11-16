Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Νταβίντ Φουστέρ στην ομάδα, γνωστοποιώντας παράλληλα τον ρόλο που ανέλαβε.

Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Νταβίντ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, με τον Ισπανό παίρνει θέση στο οργανόγραμμα της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι επικεφαλής της ανάπτυξης των ποδοσφαιριστών ενώ θα επιβλέπει και την πορεία των δανεικών του κλαμπ.

Υπενθυμίζουμε πως ο 44χρονος Ισπανός φόρεσε τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» για μία εξαετία (2010-2016) κατακτώντας έξι πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα (2012, 2013, 2015).

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταβίντ Φουστέρ, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Head of Player Development and Loan Oversight. Νταβίντ καλώς επέστρεψες στην ερυθρόλευκη οικογένεια!»