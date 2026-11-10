Νεότερες ενδείξεις και πληροφορίες έρχονται από τη Δανία για πιθανό νέο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον έμπειρο ακραίο μπακ, Γιοακίμ Μέλε.

Ο Μέλε είναι ένα γνωστό και καταγεγραμένο όνομα στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Ο έμπειρος Δανός είναι κατά βάση αριστερός μπακ αλλά παίζει και δεξιά. Το καλοκαίρι είχε απασχολήσει έντονα τους Πειραιώτες και φερόταν ακόμα και να είναι πολύ κοντά στο να κλείσει σε αυτούς.

Ο 29χρονος ύψους 1.85 μέτρων Δανός είναι διεθνής με τη χώρα του. Πέρυσι είχε 20 ματς με 1 γκολ και 2 ασίστ στη Βόλσφμπουργκ. Φέτος έχει 12 ματς με 3 ασίστ στον γερμανικό σύλλογο. Οι τελευταίες αναφορές από τη Δανία εμπλέκουν ξανά τον Γιοακίμ Μέλε με τον Ολυμπιακό και ότι είναι πιθανό οι Ερυθρόλευκοι να επανέλθουν για αυτόν. Η Βόλσφμπουργκ από την άλλη φαίνεται να θέλει να τον κρατήσει με νέο συμβόλαιο.

Οι ομάδες που έχει παίξει