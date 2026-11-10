Ο Κώστας Νικολακόπουλος κάνει στο blog του στο Gazzetta το δικό του σχόλιο αναφορικά με όσα ακούγονται για το θέμα εξτρέμ στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν δεν έχει εξτρέμ. Εκεί καταλήγουμε, μεταξύ πολλών άλλων, μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, από ένα γκολ προς το τέλος του αγώνα που μπαίνει μία φορά τα δέκα χρόνια…

Και λέμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει εξτρέμ, μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο σκόραρε μετά από μία εκπληκτική σέντρα του δεξιού του εξτρέμ προς τον σέντερ φορ! Μία σέντρα φαρμάκι από την οποία μπορούσε να προκύψει μόνο γκολ, όπως προέκυψε. Η, αυτογκόλ, όπως θα προέκυπτε αν έβρισκε την μπάλα είτε ο πρώτος στόπερ του ΠΑΟΚ με την προβολή του προς την μπάλα, είτε ο δεύτερος εάν έκανε οποιαδήποτε κίνηση προς την μπάλα!

Δεν έχει, παρεμπιπτόντως, καμία ποδοσφαιρική λογική να εξισώνεται το γκολ του ΠΑΟΚ, που ήρθε από ασίστ του…γκολκίπερ του Ολυμπιακού, με το γκολ του Ολυμπιακού, που ήρθε από μία φαρμακερή σέντρα, από τις καλύτερες που έχουμε δει στα ελληνικά γήπεδα, όπου σχεδόν πάντα βγαίνουν σέντρες ψηλές, για κεφαλιές.

Τέλος πάντων, ο Ζότα σίγουρα δεν είναι κλασικό εξτρέμ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βοηθάει την ομάδα-το αντίθετο. Και από πλευράς στατιστικής φαίνεται (έχει εμπλοκή σε οκτώ γκολ στο πρωτάθλημα, με πέντε δικά του γκολ και τρεις δικές του πάσες για γκολ), όπως φαίνεται κι από τη γενικότερη προσπάθεια του, ακόμη και σε παιχνίδια στα οποία δεν ήταν στην καλύτερη του βραδιά, όπως συνέβη με τον ΠΑΟΚ.

Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, που δεν ήταν από τα καλά του, ο Πορτογάλος είχε μία ασίστ, ένα κερδισμένο φάουλ έξω από την περιοχή (μαζί με κίτρινη του Χατζηδιάκου) σε εξαιρετική θέση για απευθείας εκτέλεση, επικίνδυνες σέντρες, μία τελική από κοντινή θέση αλλά πλάγια (άστοχο σουτ, μετά το σουτ του Γκονζάλες και την επέμβαση του γκολκίπερ), κερδισμένα κόρνερ και πολλή προσπάθεια, μεταξύ άλλων με επιστροφή στην άμυνα για να κόψει με τάκλιν αμυντικού. Αν μάλιστα ο Γκονζάλες, σε εκείνο το κλέψιμο του Φορτούνη στα τελευταία λεπτά του έδινε σωστά την πάσα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, πιθανόν να κέρδιζε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι-αλλά η πάσα ήταν απρόσεκτη και δη σε έναν παίκτη που είχε δώσει τα πάντα επί 90 λεπτά.

Να επαναλάβω ότι ο Ζότα δεν ήταν καλός σε αυτό το παιχνίδι. Επανειλημμένως κόπηκε, είχε κακές πάσες εκ των οποίων μία έφερε αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, κακές σέντρες και σε μία άλλη κόντρα επίθεση, του Ολυμπιακού πλέον, είχε την χειρότερη επιλογή, να πάει μόνος του να μπουκάρει από δεξιά αντί να συνεργαστεί με τον Γκονζάλες.

Μπορώ να δεχθώ και το άλλο, ότι ο Ζότα παίζοντας έστω 10 λεπτά (77’-87’) σε άλλο ρόλο, πίσω από τον φορ Γκονζάλες κι όχι έξω δεξιά, μπορεί να ήταν και πιο επικίνδυνος. Το να ισοπεδώνουμε, όμως, τους πάντες για μία ισοπαλία δεν είναι ωραίο. Και ειδικά παίκτες που καταθέτουν σε κάθε παιχνίδι τα πάντα για την ομάδα.

Γενικότερα τώρα για το θέμα εξτρέμ θα πρέπει να περιμένουμε να παίξει περισσότερο μέχρι τις γιορτές ο Μπέϊλι και τότε θα μπορούμε να κάνουμε πιο ασφαλή εκτίμηση. Ξέραμε όλοι ότι ο παίκτης αυτός χρειάζεται χρόνο.

Άσχετο: Το έπαιξε και καλά αυστηρός ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ απέναντι στον Ζίφκοβιτς βγάζοντας του κίτρινη, αλλά στην πραγματικότητα έφαγε άγριο μπούλινγκ από τον έμπειρο και πανέξυπνο Σέρβο, αφού από εκείνο το σημείο και μετά ο Ισπανός διαιτητής άρχισε να παίζει διαφορετικά, όπως π.χ. με το να μην δώσει ένα επιθετικό φάουλ πάνω στον Ρέτσο. Και για να μην ξεχνιόμαστε, και το έκτο παιχνίδι του Ολυμπιακού που σφύριξε ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ έληξε ισόπαλο! Τέσσερα με τον ΠΑΟΚ (0-0 κι 1-1), ένα με τη ΝΕΚ (0-0) κι ένα με τον Απόλλωνα Λεμεσού (1-1). Όλα under, για όσους είναι του στοιχήματος…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ρόκα (με δύο γκολ και δύο ασίστ στο πρωτάθλημα) βρέθηκε σε ακόμη πιο μέτρια βραδιά από τον Ζτα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά κι αυτός έχει δώσει λύσεις στην ομάδα και λογικά θα δώσει κι άλλες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έβγαλε προσωπικότητα στο ντέρμπι. Επιχείρησε δύο τελικές, με την μπάλα όμως και στις δύο να βρίσκει κορμιά αμυντικών, σε στιγμές που μάλλον δεν ήταν ενδεδειγμένη κίνηση το σουτ, αλλά η πάσα. Εκεί που έπρεπε να σουτάρει, στην έξυπνα πάσα του Φρόϊλερ, σαν να μπερδεύτηκε υπό την πίεση του Χατζηδιάκου και δεν ολοκλήρωσε καλά-κάποιο μίλησαν για πέναλτι, αλλά δεν μου φάνηκε ξεκάθαρο κάτι.

Σίγουρα κάποιες έξυπνες πάσες (μία στον Τσικίνιο μέσα στην περιοχή), ένα ξεπέταγμα με κέρδος φάουλ και κίτρινη στον Γιαννούλη κι ένα καλό γύρισμα δεν ήταν αρκετά για έναν έξω αριστερά του Ολυμπιακού. Ο νεαρός Ισπανός κόβονταν μάλλον εύκολα και από κάποια στιγμή και μετά έπαψε κιόλας να πηγαίνει στο ένας μ΄ έναν. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα λάθη του Ιμανόλ, που τον άφησε τόσο πολύ (77 λεπτά) μέσα στο παιχνίδι.

Κι αυτόν και τον Τσικίνιο, που σε άλλα 77 λεπτά συμμετοχής είχε ως καλά σημεία μόνο την εμπλοκή του στη φάση του 1-0 (συνδυασμός με Πουέρτα) και το κλέψιμο της μπάλας έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ που έφερε την πάσα του Φρόϊλερ προς τον Μάριους, με ένα τραγικό τελείωμα του Αφρικάνου φορ από θέση γκολ. Ο έμπειρος Πορτογάλος δεν πέρασε ούτε πάσες, ούτε σέντρες, ούτε πάσες, από λάθη του προήλθαν αντεπιθέσεις του ΠΑΟΚ και μία φορά που έπρεπε να κάνει τη διαφορά στην αντίπαλη περιοχή, δεν το κατάφερε.

Ξέρουμε πως όταν ο Τσικίνιο δεν είναι σε καλή βραδιά, συνήθως πάει στο άλλο άκρο. Έπρεπε ο προπονητής να περάσει πολύ νωρίτερα στο παιχνίδι τον Φορτούνη και τον Ζέλσον, είναι ξεκάθαρο. Όπως είναι ξεκάθαρο ότι γενικά ο χρόνος που δίνει στον Ζέλσον είναι μικρότερος από αυτόν που δικαιούται.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔