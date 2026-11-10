Η UEFA τιμώρησε τη Μαρσέιγ με «τσουχτερό» πρόστιμο για το πανό που σήκωσαν οι οπαδοί της στο Βελοντρόμ στο ματς του Europa League με τον Ολυμπιακό.

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο ύψους 80.500 ευρώ στη Μαρσέιγ, με αφορμή τα επεισόδια και τη γενικότερη συμπεριφορά των οπαδών της στον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League απέναντι στον Ολυμπιακό (0-1), στις 15 Οκτωβρίου.

Η πειθαρχική επιτροπή της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας τιμώρησε τον γαλλικό σύλλογο με δύο ξεχωριστές χρηματικές ποινές.

Η πρώτη, ύψους 30.500 ευρώ, αφορά τη χρήση πυροτεχνημάτων και καπνογόνων από την εξέδρα. Η δεύτερη και βαρύτερη κι αγγίζει τα 50.000 ευρώ. Αυτή, επιβλήθηκε για την ανάρτηση ενός πανό στο νότιο πέταλο του γηπέδου, του οποίου το περιεχόμενο κρίθηκε ως προσβλητικό.

Το επίμαχο πανό απεικόνιζε μια χειρονομία και συνοδευόταν από ένα υβριστικό μήνυμα προς την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με την ίδια την UEFA να σημειώνει πως τέτοιου είδους εκφράσεις δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές στο ποδόσφαιρο.