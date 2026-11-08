Τα γκολ και οι καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1.

Η μάχη του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ δεν είχε νικητή, αφού έληξε 1-1.

Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν στο 58' με γκολ του Γκονζάλες, έπειτα από ασίστ του Ζότα Σίλβα κι αφού ο Μεξικανός μπήκε στο ματς δύο λεπτά νωρίτερα.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και στο 71' βρήκε την ισοφάριση. Ο Ορτέγκα και ο Τικνιζιάν έκαναν ένα παιδικό λάθος και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκλεψε τη μπάλα και με αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στα δίχτυα.

Τα highlights του ματς