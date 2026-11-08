Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1: Τα highlights της αναμέτρησης

Γιώργος Σακελλαρίου
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1: Τα highlights της αναμέτρησης

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τα γκολ και οι καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1.

Η μάχη του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ δεν είχε νικητή, αφού έληξε 1-1.

Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν στο 58' με γκολ του Γκονζάλες, έπειτα από ασίστ του Ζότα Σίλβα κι αφού ο Μεξικανός μπήκε στο ματς δύο λεπτά νωρίτερα.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και στο 71' βρήκε την ισοφάριση. Ο Ορτέγκα και ο Τικνιζιάν έκαναν ένα παιδικό λάθος και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκλεψε τη μπάλα και με αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στα δίχτυα.

Δείτε Επίσης

Superleague, η βαθμολογία: Ανοιξε την... ψαλίδα ο Παναθηναϊκός, στο +4 από τον Ολυμπιακό!
image

Τα highlights του ματς

 

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα