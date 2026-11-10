Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League κάλεσε σε απολογία ΑΕΚ και Ολυμπιακό για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η 10η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε, με το πειθαρχικό όργανο της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος να καλεί σε απολογία την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό για παραβάσεις που εντόπισε στα παιχνίδια τους απέναντι σε Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Τετάρτη, 11-11-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/11/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 8/11/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 περ. α’ iii), του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/11/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/11/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/131/1/8-νβ’ από 9/11/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 περ. α’ iii), του Π.Κ. της ΕΠΟ.