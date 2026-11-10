Μετά το «Χ» στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα πήρε.. φωτιά και αυτό είναι το πρόγραμμα των «Big 4», μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου.

Τρεις αγωνιστικές απομένουν, πλέον, για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος της Super League. Ο Παναθηναϊκός, που δεν... λέει να πέσει από την κορυφή επικράτησε χθες (08/11) με ανατροπή του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο με 2-1 και παραμένει στην κορυφή με 27 βαθμούς.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία στο ντέρμπι στο «Καραϊσκάκης» κόντρα στον ΠΑΟΚ και έχασε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά του από το «τριφύλλι», βρισκόμενος στη δεύτερη θέση και τους 23 βαθμούς, ενώ ο Δικεφάλος του Βορρά, που επίσης δεν... βολεύτηκε με την ισοπαλία παρέμεινε στην τέταρτη θέση και τους 19 βαθμούς.

Τέλος η ΑΕΚ, η οποία ήταν εμφανώς επηρεασμένη από το απαιτητικό ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης μεσοβδόμαδα, κατάφερε να νικήσει τον Λεβαδειακό στην «Allwyn Arena» με 2-1, κανόντας και εκείνη μία μεγάλη ανατροπή και «σκαρφάλωσε» στην τρίτη θέση και τους 20 βαθμούς, έχοντας ωστόσο ένα παιχνίδι λιγότερο, το εξ΄αναβολής εκτός έδρας παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο, που προγραμματίστηκε για τις 16 Δεκεμβρίου.

Τα ματς που έρχονται, μέχρι και το τέλος του πρώτου γύρου είναι κάτι παραπάνω από σημαντικά για τους «Big 4», με το πρωτοπόρο «τριφύλλι» να κρατάει τη τύχη στα χέρια του για το 3/3, καθώς είναι η μοναδική από τους 4 που έχει «καθαρίσει» από τα ντέρμπι. Από την άλλη Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν από ένα ντέρμπι, αυτό κόντρα στην ΑΕΚ και η Ένωση η μονή με 2.

Το πρόγραμμα των «Big 4» μέχρι το τέλος του πρώτο γύρου

11η αγωνιστική (21-22/11)

Καλαμάτα - ΑΕΚ

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

Ολυμπιακός - Ηρακλής

ΠΑΟΚ - Κηφισιά

12η αγωνιστική (28-29/11)

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Άρης - Ολυμπιακός

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική (05-06/12)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Παναθηναϊκός - Άρης

ΠΑΟΚ - Βόλος

Εξ΄αναβολής 7η αγωνιστική (16/12)

Ατρόμητος - ΑΕΚ

Το πρόγραμμα της κάθε ομάδας ξεχωριστά:

Παναθηναϊκός

11η Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

12η Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

13η Παναθηναϊκός - Άρης



Ολυμπιακός

11η Ολυμπιακός - Ηρακλής

12η Άρης - Ολυμπιακός

13η Ολυμπιακός - ΑΕΚ

ΑΕΚ

11η Καλαμάτα - ΑΕΚ

12η ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

13η Ολυμπιακός - ΑΕΚ



ΠΑΟΚ

11η ΠΑΟΚ - Κηφισιά

12η ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

13η ΠΑΟΚ - Βόλος

H Βαθμολογία της 10ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 27

2. Ολυμπιακός 23

3. ΑΕΚ 20 (9 αγώνες)

4. ΠΑΟΚ 19

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5.Άρης 19

6. ΟΦΗ 17

7. Κηφισιά 14

8. Καλαμάτα 12

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9. Ηρακλής 10

10. Παναιτωλικός 9

11.Αστέρας Τρίπολης 7

12.Ατρόμητος 6 (9 αγώνες)

13. Λεβαδειακός 6

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12