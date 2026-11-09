Παναθηναϊκός: Ο Αντίνο θα λείψει με τον Ατρόμητο
Ο Σαντίνο Αντίνο στο Καυτανζόγλειο κόντρα στον Ηρακλή, συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε σε ποιο ματς θα εκτίσει την ποινή του.
Ο Αργεντινός εξτρέμ του τριφυλλιού δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Το ματς στο Περιστέρι είναι προγραμματισμένο για τις 29 Νοεμβρίου στις 17:00.
Ο Παναθηναϊκός στις 26 του μήνα θα έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Δανία με τη Νορντζελαντ και στις 2 Δεκεμβρίου έχει ντέρμπί Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ο Δανός τεχνικός, λοιπόν, αποφάσισε να λείψει ενδιάμεσα σ' αυτά τα δύο σημαντικά παιχνίδια ο Αντίνο.
Τα άλλα ματς, που θα μπορούσε να εκτίσει ο Αντίνο είναι με ΟΦΗ εντός στις 22 Νοεμβρίου, με Άρη εντός στις 6 Δεκεμβρίου και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 13 του μήνα, οπότε επιλέχθηκε ο Ατρόμητος.
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