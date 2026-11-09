Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης ταξίδεψε στη Λισαβώνα μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Δημήτρη Γκούμα για να συμμετέχουν στο TransferRoom.

Το «παρών» στο TransfeRoom που θα λάβει χώρα στη Λισαβώνα θα δώσει ο Παναθηναϊκός, αφού στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας ταξίδεψαν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Δημήτρη Γκούμα.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις της μεταγραφικής αγοράς, όπου πραγματοποιούνται επαφές μεταξύ συλλόγων, ατζέντηδων και στελεχών του ποδοσφαίρου, με αντικείμενο τόσο τρέχουσες όσο και μελλοντικές μεταγραφικές υποθέσεις.

Η παρουσία του Στέφανου Κοτσόλη και του Δημήτρη Γκούμα στην Πορτογαλία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής των «πράσινων» για συνεχή παρουσία στα κορυφαία διεθνή σημεία συνάντησης της ποδοσφαιρικής αγοράς.

Πέρα από τις επαφές που αφορούν την επικείμενη μεταγραφική περίοδο, τέτοιου είδους εκδηλώσεις προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών και δημιουργίας δικτύου επαφών που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες τόσο στο άμεσο όσο και στο μακροπρόθεσμο μέλλον.

Στο τελευταίο event στη Μαδρίτη ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού δεν είχε καταφέρει να δώσει το «παρών» την τελευταία στιγμή, αναβάλλοντας το ταξίδι του για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία.

Η επιστροφή τους στην Αθήνα είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (11/11) το πρωί.