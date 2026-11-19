Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για τον ΟΦΗ βλέποντας έξι διεθνείς αν ενσωματώνονται σε αυτήν.

Το πρωί της Πέμπτης (19/11) οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο «Γ. Καλαφάτης», μετά το ρεπό της Τετάρτης (18/11), προκειμένου να συνεχίσουν τη δουλειά τους ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων την Κυριακή (22/11-17:30) με τον ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Superleague.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε το Κορωπί να γεμίζει σήμερα, αφού επέστρεψαν έξι παίκτες από τις εθνικές τους ομάδες και συμμετείχαν κανονικά στο ομαδικό πρόγραμμα. Ο λόγος για τους Κάτρη, Κοντούρη, Γιάγκουσιτς, Ραστόντερ, Σαλάχ-Εντίν και Τεττέη.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας και επιθετικής ανάπτυξης, παιχνίδια σε μικρούς χώρους, ενώ ολοκληρώθηκε με δίτερμα και έμφαση στην τακτική.

Υπενθυμίζουμε πως την Παρασκευή (20/11) αναμένεται να ενσωματωθούν στις προπονήσεις και οι Πελίστρι-Κάνγκουα, οι δύο τελευταίοι που θα επιστρέψουν από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες.