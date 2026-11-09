Ο Νίκος Αθανασίου προσπαθεί αλλά αδυνατεί να καταλάβει πρόσωπα και καταστάσεις.

Όποιος νομίζει ότι το πρόβλημά τους σχετικά με τον Παναθηναϊκό είναι οι φάσεις του Σαντίνο Αντίνο, κάνουν λάθος. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν τους ενοχλεί το γεγονός πως μπορεί σε μία φάση να ευνοηθεί το Τριφύλλι. Που για να τα λέμε κι όλα, στην πρώτη φάση ο Αργεντινός εξτρέμ πηγαίνει με το κουντεπιέ και όχι με τις τάπες και είναι ορθά κίτρινη. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν πήγαινε με τις τάπες, θα ήταν απευθείας αποβολή. Στη δεύτερη φάση δεν βρίσκει το κεφάλι του αμυντικού του Ηρακλή, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις και ταυτόχρονα την δεύτερη κίτρινη. Το πρόβλημα, όμως, επαναλαμβάνουμε δεν είναι οι φάσεις. Δεν ενοχλεί αυτό.

Ενοχλεί που ο Παναθηναϊκός δεν έχει την αντιμετώπιση προηγούμενων ετών. Ενοχλεί που ο Παναθηναϊκός δεν σφαγιάζεται κάθε Κυριακή από διάφορους περίεργους. Ενοχλεί το ''50-50'', ενοχλεί που στο φινάλε ενός οριακού ματς οι Αθηναίοι πήραν πεντακάθαρο πέναλτι σε απλωμένο χέρι εντός περιοχής. Φάση που ο Ευαγγέλου, εκείνος που δήθεν ευνόησε τους ''πράσινους'', δεν την είδε, δεν την υπέδειξε, την έχασε μπροστά στα μάτια του και τον διόρθωσε ο VAR, Τζήλος. Αν ήθελε ο Ευαγγέλου, για τον οποίο ο σύλλογος έχει κατά καιρούς βγάλει ανακοινώσεις και διαρροές για τις εχθρικές του διαιτησίες, να ευνοήσει την ομάδα του Νίστρουπ, θα έδινε πέναλτι τις μπουνιές του Αθανασιάδη στο κεφάλι του Τεττέη, για παράδειγμα.

Το πρόβλημα δεν είναι οι φάσεις του Αντίνο. Είναι πως κάποιοι είχαν... καλομάθει. Τους άρεσε, τους ευνοούσε, τους έφτιαχνε το κέφι τις Κυριακές που εκείνοι έπαιρναν το ένα σφύριγμα μετά το άλλο, να βλέπουν έναν ΓΙΓΑΝΤΑ του ελληνικού ποδοσφαίρου να έχει αντιμετώπιση μικρής ομάδας. Γιατί; Επειδή ΠΟΤΕ δεν έμπλεξε με το παρασκήνιο επειδή ΠΟΤΕ δεν ασχολήθηκε με τις Ενώσεις, επειδή ΠΟΤΕ δεν είχε διάφορους... νταραβεριτζήδες και γνώστες του ''παιχνιδιού'' που έκαναν και μεταγραφή, δείγμα της εξαιρετικής τους δουλειάς. Επειδή ΠΟΤΕ δεν βούτηξε στον βόθρο.

Ο Παναθηναϊκός καλώς ή κακώς σε αυτό το παιχνίδι δεν μπήκε να παίξει ποτέ. Όσο τα χρόνια περνούν και το ελληνικό πρωτάθλημα βαδίζει προς μία κανονικότητα, φεύγοντας από τον νόμο της ζούγκλας, με το VAR, με τους ξένους διαιτητές, τα πράγματα έγιναν πιο νορμάλ για το Τριφύλλι και δεν έχει αντιμετώπιση άλλων εποχών. Αυτό ενοχλεί λοιπόν. Σε συνδυασμό πως εδώ υπάρχει και μία εξαιρετική ομάδα που δεν σταματά πουθενά.

Για να το κλείσουμε: Σε όποιον έλειψε το υπέρ του ''100-0'', σε όποιον έλειψε το ''100-0'' εις βάρος του Παναθηναϊκού, αντί να σκούζει χωρίς λόγο, αντί να μην μπορεί να αντέξει στον πόνο μίας πορείας προς την κανονικότητα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Μπορεί κάθε μέρα, σαν χάπι, να μπαίνει στο Youtube και να θυμάται τα παλιά. Όποιος δεν θέλει ή δεν μπορεί να ζήσει στη πραγματικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου το 2026, υπάρχουν χιλιάδες βίντεο για να γυρίσει πίσω εκεί όπου όλα ήταν έντιμα, καθαρά, ξάστερα και πάνω από όλα πενηνταρίσια και κατά μία διαβολική σύμπτωση εις βάρος του Τριφυλλιού...