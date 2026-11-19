Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να τιμήσει τους Αϊτόρ και Χατζηγιοβάνη στην πρώτη τους φορά που θα τεθούν αντιμέτωποι με το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνάει τους ποδοσφαιριστές που προσέφεραν στην ομάδα φορώντας τη φανέλα του είτε προέρχονται από τα πλάνα είτε όχι και στο προσεχές παιχνίδι με τον ΟΦΗ την Κυριακή (22/11-17:30) για την 11η αγωνιστική της Superleague θα έχει την ευκαιρία να τιμήσει δύο τέτοιους.

Ο λόγος για τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, που προέρχεται από την ακαδημία των «πράσινων» και τον Αϊτόρ, που διέπρεψε με τη φανέλα του «τριφυλλιού» κάνοντας μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του.

Οι δύο τους θα τεθούν για πρώτη φορά αντιμέτωποι με την παλιά τους ομάδας στο ματς αυτό κι έτσι έχει αποφασίσει πριν την έναρξη του αγώνα, ο Αντιπρόεδρος, πρέσβης και σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού του συλλόγου, Τάκης Φύσσας να βραβεύσει τα δύο παιδιά για την προσφορά τους.

Ο 29χρονος Έλληνας εξτρέμ φόρεσε την πράσινη φανέλα σε επίπεδο πρώτης ομάδας για 167 παιχνίδια (μέχρι το καλοκαίρι του 2022) σκοράροντας 17 γκολ και δίνοντας 118 ασίστ κατακτώντας ένα Κύπελλο το 2022 ενώ ο 30χρονος Ισπανός εξτρέμ βρέθηκε στο κλαμπ για μία πενταετία (μ' έναν δανεισμό τη σεζόν 2024-2025 στην ΑΕΚ Λάρνακας) παίζοντας σε 95 ματς με απολογισμό 24 γκολ και 15 ασίστ ενώ κέρδισε μαζί του και δύο Κύπελλα (2022, 2024).