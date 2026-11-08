Αλγκουαθίλ: «Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, θα δώσουμε μάχη ως το τέλος»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανέφερε πως δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος με το 1-1 με τον ΠΑΟΚ, αλλά τόνισε πως οι Πειραιώτες θα παλέψουν ως το τέλος.

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να μένουν στο 1-1. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μιλώντας στην κάμερα του Magenta TV ανέφερε τα εξής:

Για το τέλος του νικηφόρου σερί και όσα έλειψαν από τον Ολυμπιακό: «Δεν ήμασταν εύστοχοι στις περισσότερες ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Ένα λάθος μας στοίχισε και δεν έπρεπε να γίνει».

Για τη διαφορά των τεσσάρων βαθμών από την κορυφή και τη μάχη του πρωταθλήματος: «Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Μας αφήνει μια άσχημη γεύση. Υπάρχουν πολλοί βαθμοί ακόμη να διεκδικηθούν μέχρι το τέλος. Οι αντίπαλοί μας επίσης δυσκολεύτηκαν σήμερα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη και θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τέλος. Μετά τη διακοπή θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στα επιτυχημένα αποτελέσματα».

Για τη συνάντησή του με τον Ελουστόντο: «Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση. Έχουμε μοιραστεί πάρα πολλά. Νιώθω απέραντη εκτίμηση και αγάπη για τον Ελουστόντο».