Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Γκονζάλες, αλλά ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Ζίφκοβιτς λόγω ασυνεννοησίας Ορτέγκα – Τικνιζιάν και πήρε την ισοπαλία (1-1) στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τους Ερυθρόλευκους.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Ζίβκοβιτς και το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» ολοκληρώθηκε ισόπαλο (1-1). Οι δύο ομάδες είχαν σημαντικές ευκαιρίες, πλήρωσαν τα λάθη τους και μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις σε ένα παιχνίδι με ένταση και ανατροπές στην εξέλιξή του.

Ετσι ξεκίνησαν το ντέρμπι

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεξε το «4-2-3-1» για τον Ολυμπιακό, με τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, τους Σάλιακα, Πιρόλα, Ρέτσο και Τικνιζάν στην τετράδα της άμυνας, τους Φρόιλερ και Έσε στον άξονα, τους Ζότα, Τσικίνιο και Ρόκα πίσω από τον Μάριους, που βρέθηκε στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Αλέσιο Λίσι παρέταξε τον ΠΑΟΚ με τον Μοναστηρλή στην εστία, τους Ελουστόντο, Χατζηδιάκο, Ντιέγκο Κόστα και Γιαννούλη στην άμυνα, τους Σανταμαρία και Γιάκιτς στον κεντρικό άξονα, τους Ζίβκοβιτς και Ζαφείρη στα δύο άκρα και τους Μπάνζα και Εντιαγέ στην επίθεση. Ο Ιταλός τεχνικός διατήρησε το «4-4-2», έχοντας όμως τη δυνατότητα να το μετατρέψει σε 3-5-2, με τριάδα στόπερ τους Ελουστόντο, Χατζηδιάκο και Κόστα και τους Ζίβκοβιτς και Γιαννούλη σε ρόλους φουλ μπακ.

Η απουσία του τιμωρημένου Κένι έφερε τον Ελουστόντο στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ η παρουσία δύο καθαρόαιμων επιθετικών επιβεβαίωσε την πρόθεση του Λίσι να διεκδικήσει πράγματα στο Φάληρο.

Ο Λίσι μπλόκαρε τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός πήρε από το ξεκίνημα την κατοχή της μπάλας, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που είχε το ξεκάθαρο πλάνο και τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αλέσιο Λίσι είχε διαβάσει εξαιρετικά το παιχνίδι, με τον «Δικέφαλο» να διατηρεί σωστές αποστάσεις, να κλείνει τους διαδρόμους προς την περιοχή του Μοναστηρλή και να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει στην κόντρα. Οι «ερυθρόλευκοι» κυκλοφορούσαν την μπάλα χωρίς ουσία, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα απέναντι στην οργανωμένη άμυνα και την πίεση των φιλοξενούμενων, που δεν τους επέτρεπε να αναπτυχθούν με ευκολία από πίσω.

Το πρώτο σουτ του ΠΑΟΚ ήρθε στο 14', με τον Ζίβκοβιτς να βλέπει την προσπάθειά του να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ. Στο 20' ο Λίσι αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά του, καθώς ο Γιάκιτς αποχώρησε υποβασταζόμενος και τη θέση του πήρε ο Τέιλορ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μάριους έπιασε κεφαλιά που κατέληξε στην αγκαλιά του Μοναστηρλή, ενώ στο 28' ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη φωτιά. Ο Τέιλορ έχασε την μπάλα σε επικίνδυνο σημείο, ο Κόστα δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την κατάσταση έξω από την περιοχή, όμως ο Μάριους δεν εκμεταλλεύτηκε το δώρο, σουτάροντας άστοχα.

Ο Ζαφείρης πέταξε τη μεγάλη ευκαιρία

Και φτάσαμε στο 30', στη φάση που θα μπορούσε να αλλάξει ολόκληρο το ντέρμπι. Ο Ζίβκοβιτς συνέκλινε από τα δεξιά, έβγαλε με εξαιρετική πάσα τον Ζαφείρη ολομόναχο απέναντι στον Ορτέγκα, αλλά ο 23χρονος διεθνής μέσος έχασε μια απίστευτη ευκαιρία! Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έμεινε όρθιος, σαν γκολκίπερ του χάντμπολ, και ο Ζαφείρης, αντί να τον ντριμπλάρει ή να τελειώσει σωστά τη φάση, πλάσαρε δίπλα από το δοκάρι. Μια ευκαιρία από εκείνες που σε τέτοια ντέρμπι δεν επιτρέπεται να χάνονται.

Παρά την αναγκαστική αποχώρηση του Γιάκιτς, ο ΠΑΟΚ δεν έχασε τη συνοχή του ούτε εγκατέλειψε το σχέδιό του. Ο Λίσι είχε μπλοκάρει αποτελεσματικά τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αφήνοντας συνειδητά την κατοχή στον Ολυμπιακό και περιορίζοντας την επιθετική του δραστηριότητα. Οι γηπεδούχοι είχαν την μπάλα, αλλά ο «Δικέφαλος» είχε τη μεγαλύτερη στιγμή των πρώτων 45 λεπτών. Και μαζί την αίσθηση ότι είχε αφήσει ανεκμετάλλευτη μια τεράστια ευκαιρία να πάει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ.

Ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ στην πρώτη επαφή του Γκονζάλες

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 52' δημιούργησε την πρώτη πραγματικά καλή ευκαιρία του, με τον Μάριους να σουτάρει μέσα από την περιοχή και τον Μοναστηρλή να αποκρούει σωστά τοποθετημένος. Ο ΠΑΟΚ απάντησε τρία λεπτά αργότερα, ξανά με τον Ζίβκοβιτς να οδηγεί την αντεπίθεση και τον Ζαφείρη να σπαταλά ακόμη μία καλή προϋπόθεση, τελειώνοντας τη φάση πάνω στον Ορτέγκα. Στην εξέλιξή της, ο Ελουστόντο βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, αλλά ήταν εκτεθειμένος σε θέση οφσάιντ.

Κόντρα στην εικόνα ενός αγώνα όπου ο ΠΑΟΚ είχε τις καθαρότερες ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ στο 58'. Ο Πουέρτα έσπασε εξαιρετικά την μπάλα, ο Ζότα έβγαλε μια σέντρα-ξυραφιά στην καρδιά της ασπρόμαυρης άμυνας και ο αμαρκάριστος Γκονζάλες, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα μετά την είσοδό του, έγραψε το 1-0. Ο «Δικέφαλος», πάντως, δεν κατέρρευσε. Στο 62' ο Ντιέγκο Κόστα βρέθηκε εντελώς μόνος μέσα στην περιοχή, αλλά η κεφαλιά του κατέληξε πάνω στον Ορτέγκα. Ακόμη μία τεράστια ευκαιρία πήγε χαμένη, με τις κακές τελικές επιλογές των φιλοξενούμενων να αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημά τους.

Ο Ζίβκοβιτς τιμώρησε ξανά τον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, αντέδρασε. Και βρήκε την ισοφάριση από τον άνθρωπο που έχει κάνει συνήθεια να πληγώνει τον Ολυμπιακό. Στο 71', δευτερόλεπτα μετά την απίθανη χαμένη ευκαιρία του Χατζηδιάκου σχεδόν πάνω στη γραμμή, ο Ορτέγκα έκανε το αρχικό λάθος και ο Τικνιζάν δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του Ζίβκοβιτς πίσω του. Ο Σέρβος αρχηγός έκλεψε την μπάλα μέσα στην περιοχή, σούταρε και με τη βοήθεια του δοκαριού την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1! Ήταν το ένατο γκολ του απέναντι στους «ερυθρόλευκους», ένα ακόμη χτύπημα από τον πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ στην ιστορία των μεταξύ τους αγώνων πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε ακριβά την επιλογή του να παραχωρήσει μέτρα στον ΠΑΟΚ μετά το προβάδισμά του. Ο Ιμανόλ προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα με την είσοδο των Φορτούνη και Ζέλσον, ενώ ο Λίσι απάντησε με Μπάμπα και Καμαρά. Στο 85' οι γηπεδούχοι άγγιξαν το δεύτερο γκολ, όταν από λάθος του Μπάμπα ο Γκονζάλες σούταρε και ο Μοναστηρλής απογειώθηκε για να αποκρούσει, προτού ο Ζότα αστοχήσει σε κενή εστία στην επαναφορά. Στο 89' η κεφαλιά του Σάλιακα πέρασε άουτ, το ίδιο και αυτή του Γκονζάλες, με το 1-1 να σφραγίζει ένα ντέρμπι στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε πολλές ευκαιρίες να προηγηθεί, αλλά χρειάστηκε και τη μεγάλη επέμβαση του νεαρού τερματοφύλακά του για να φύγει αήττητος από το Φάληρο.

MVP: Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δημιούργησε ευκαιρίες, ταλαιπώρησε την άμυνα του Ολυμπιακού και με το ένατο γκολ του απέναντι στους «ερυθρόλευκους» χάρισε την ισοπαλία.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Σανταμαρία, Ελουστόντο και Χατζηδιάκος μαζί με τον Μοναστηρλή ξεχώρισαν για τον ΠΑΟΚ, με τον Ζότα να αποτελεί την πιο δραστήρια παρουσία του Ολυμπιακού.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Τικνιζάν δεν μπόρεσε να απειλήσει καθόλου την άμυνα του ΠΑΟΚ.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Ορτέγκα έκανε το αρχικό λάθος, ο Τικνιζάν δεν αντιλήφθηκε τον Ζίβκοβιτς πίσω του και του πρόσφερε το 1-1.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Μαρτίνεθ διαχειρίστηκε το ντέρμπι χωρίς κάποια καθοριστική λανθασμένη απόφαση, αποφεύγοντας το μεγάλο διαιτητικό λάθος.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ενδεχομένως την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, με εξαιρετική τακτική προσέγγιση, σωστές αποστάσεις και ξεκάθαρο σχέδιο στο παιχνίδι του. Ο Αλέσιο Λίσι μπλόκαρε για μεγάλα διαστήματα τον Ολυμπιακό, που είχε την κατοχή χωρίς να δημιουργεί αντίστοιχες ευκαιρίες. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την απόδοσή τους για περίπου ένα εικοσάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, βρήκαν το γκολ με τον Γκονζάλες, αλλά δεν κατάφεραν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τις πολλές χαμένες ευκαιρίες του, κυρίως με τον Ζαφείρη, ενώ ο Ολυμπιακός το αμυντικό λάθος που επέτρεψε στον Ζίβκοβιτς να ισοφαρίσει. Το τελικό 1-1 αφήνει διαφορετική γεύση στους δύο αντιπάλους, σε ένα ντέρμπι που θα μπορούσε να έχει γείρει προς οποιαδήποτε πλευρά.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Πιρόλα, Ρέτσος, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Έσε (56' Πουέρτα), Ζότα (87' Σα), Τσικίνιο (77' Ζέλσον), Ρόκα (77' Φορτούνης), Μάριους (56' Γκονζάλες).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης (76' Μπάμαα), Σανταμαρία (92' Ούγκρεσιτς), Γιάκιτς (22' Τέιλορ), Ζίβκοβιτς, Ζαφείρης (92' Λουσέ), Εντιαγέ, Μπάνζα (76' Καμαρά).

