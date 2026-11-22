Οι Αντρέ και Μπουνταουί είναι δύο μέσοι που έχουν ξεχωρίσει και βρίσκονται για τα καλά στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον Ολυμπιακό και ενώ μπροστά μας έχουμε τον Γενάρη.

Από τη μία είναι η περίπτωση του διεθνούς μέσου από την Αλγερία, του Χιτσάμ Μπουνταουί. Για τον 27χρονο παίκτη της Νις υπάρχουν εδώ και μέρες πληροφορίες από τη Γαλλία ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσέγγιση για την απόκτησή του. Ο συγκεκριμένος παίκτης με συμβόλαιο που εκπνέει το καλοκαίρι του 2027 παίζει εξάρι, οκτάρι αλλά και έξω δεξιά. Ο διεθνής Αλγερινός είχε φέτος στη Νις 6 αναμετρήσεις στο σύνολο. Στη Νις έχει συνολικά 213 ματς με 14 γκολ και 15 ασίστ.

Από την άλλη υπάρχει ο 20χρονος Βραζιλιάνος της Κορίνθιανς που λέγεται Αντρέ. Ο Αντρέ Λουίζ Σάντος Ντίας παίζεςι εξάρι, οκτάρι και δεκάρι. Περισσότερο είναι στο 8 αλλά καλύπτει όλες αυτές τις θέσεις. Τη σεζόν 2025-2026 είχε 42 ματς με 6 γκολ και 2 ασίστ. Στην καριέρα του έχει παίξει και σε άλλες θέσεις όπως πχ στα άκρα. Στην Κορίνθιανς στο σύνολο έχει 54 αγώνες με 8 γκολ και 2 ασίστ.

Οι δύο αυτοί χαφ φαίνεται - πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και τα όσα προκύπτουν ρεπορταζιακά - πώς αποτελούν περιπτώσεις που έχει ρίξει το βάρος του ο πειραϊκός σύλλογος ενόψει Γενάρη. Περισσότερα δεν μπορούν προδικαστούν προς ώρας ωστόσο είναι δύο μέσοι που όπως όλα δείχνουν θα μας απασχολήσουν και ως προς στο προσεχές διάστημα.

Κατά τα άλλα το feeling που υπάρχει είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για 2 με 3 παίκτες τον Γενάρη. Έναν ακραίο μπακ, έναν μεσοεπιθετικό με έφεση το σκοράρισμα και εκτός απροόπτου και για έναν χαφ και ενώ θυμίζουμε ότι έχουν τραυματιστεί οι Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο και μόνο ο Αργεντίνος έχει αισθητές πιθανότητες να γυρίσει μέσα στον Δεκέμβριο.

Οι άλλοι 2 χαφ πάνε ως προς το come back τους για Γενάρη και Φλεβάρη αντίστοιχα. Και βέβαια να υπενθυμιστεί ότι ο κόουτς Αλγκουαθίλ έχει ζητήσει έξτρα χρόνο για να αξιολογήσει το υπάρχον ρόστερ. Χρόνο έως σχεδόν προς τα τέλη Δεκεμβρίου που θα τελειώσουν και οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού για το 2026.