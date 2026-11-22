Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημερινών αναμετρήσεων της Superleague.

Κυριακή (22/11) σήμερα και η δράση της Superleague ξεκινάει στις 16:00 με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Ατρόμητο που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports. Λίγο αργότερα, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Βόλο Elabet (17:00, Magenta Sport Leaguie 2) και στις 17:30 ο ΟΦΗ ταξιδεύει από την Κρήτη για να αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό (ΣΚΑΙ/ ΣΠΟΡ FM TV 1).

Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με τον Ηρακλή στις 19:00 και το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport League 1 και την βραδιά θα κλείσει o ΠΑΟΚ στην Τούμπα ο οποίος θα υποδεχθεί την Κηφισιά (19:30, Nova Sports).

Οι σημερινές αναμετρήσεις της Superleague: