Superleague: Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Κυριακή (22/11) σήμερα και η δράση της Superleague ξεκινάει στις 16:00 με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Ατρόμητο που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports. Λίγο αργότερα, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Βόλο Elabet (17:00, Magenta Sport Leaguie 2) και στις 17:30 ο ΟΦΗ ταξιδεύει από την Κρήτη για να αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό (ΣΚΑΙ/ ΣΠΟΡ FM TV 1).
Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με τον Ηρακλή στις 19:00 και το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport League 1 και την βραδιά θα κλείσει o ΠΑΟΚ στην Τούμπα ο οποίος θα υποδεχθεί την Κηφισιά (19:30, Nova Sports).
Οι σημερινές αναμετρήσεις της Superleague:
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Λεβαδειακός – Ατρόμητος (16:00 | Novasports 1 League)
Παναιτωλικός – Βόλος Elabet (17:00 | Magenta Sport League 2)
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (17:30 | ΣΠΟΡ FM TV 1)
Ολυμπιακός – Ηρακλής (19:00 | Magenta Sport League 1)
ΠΑΟΚ – Κηφισιά (19:30 | Novasports 1 League)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.