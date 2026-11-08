Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα χρειάστηκε κόντρα στον Ηρακλή, ωστόσο μπόρεσε να πετύχει μία σημαντική νίκη στο «Καυτανζόγλειο» επικρατώντας με 2-1 σε αγώνα για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος και παραμένοντας έτσι στην κορυφή.
Ο «Γηραιός» προηγήθηκε με τον Μάρκες στο 17ο λεπτό εκμεταλλευόμενος την κακή εικόνα των «πράσινων», όμως η... αρμάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ αντέδρασε στο δεύτερο μέρος ισοφαρίζοντας αρχικά με τον Ντέσερς στο 56ο λεπτό και ολοκληρώντας την ανατροπή με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καλάμπρια στο 90+4'.
Στο παιχνίδι υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρονται οι δύο ομάδες, το «τριφύλλι» για ένα πέναλτι του Αθανασιάδη στον Τεττέη και οι «κυανόλευκοι» για δύο περιπτώσεις αποβολής του Αντίνο.
Δείτε τα highlights του Παναθηναϊκός-Ηρακλής
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