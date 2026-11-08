Με πέναλτι του Καλάμπρια στο 94' για χέρι του Ζούλεβιτς, ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίποντο στο Καυταντζόγλειο επί του Ηρακλή που προηγήθηκε στο 17' και κρατούσε την ισοπαλία μέχρι το πέναλτι στο οποίο υπέπεσε στο 92'.

Σπουδαία νίκη για τον Παναθηναϊκό, που έκανε την πρώτη του ανατροπή στη φετινή σεζόν, επικρατώντας με 2-1 του Ηρακλή στο «Καυτανζόγλειο» για τη 10η αγωνιστική της Superleague και εξασφαλίζοντας έτσι πως θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας και για τη δεύτερη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Ο «Γηραιός» μπήκε μπροστά στο σκορ στο 17ο λεπτό με τον Μάρκες, οι «πράσινοι» ισοφάρισαν στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους με τον Ντέσερς στο 56' και πήραν τελικά τη νίκη με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καλάμπρια στο 90+4'.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Βάλτερ Ματσάρι παρέταξε την ομάδα του με την αγαπημένη του τριάδα στην άμυνα. Μπροστά από τον Αθανασιάδη, ήταν οι Βούρος, Πίνα και Ρος. Σε ρόλο φουλ μπακ ήταν δεξιά ο Σόρια και αριστερά ο Νανού.

Στη μεσαία γραμμή πήραν θέση ο Κράιντς με τον Σουρλή, στη δεξιά πτέρυγα βρέθηκε ο Λόπεθ, στην αριστερή ο Σίλβα ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Πέδρο Μάρκες.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέμεινε στο 4-4-2 για ακόμη ένα ματς. Κάτω από την εστία έκατσε ο Πένια. Μπροστά του ήταν οι δύο Ολλανδοί Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα πλάγια της άμυνας ο Καλάμπρια κράτησε τη θέση του και ο Σαλάχ-Εντίν πήρε εκείνη του Κυριακόπουλου, που, παρά τα καλά παιχνίδια που έκανε, έπρεπε να ξεκουραστεί.

Στη μεσαία γραμμή, η απουσία του Κάνγκουα λόγω της κόκκινης έφερε το δίδυμο του Καμαρά με τον Λούζα. Δεξιά ήταν ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο ενώ το επιθετικό δίδυμο αποτελείτο από τους Τεττέη και Ντέσερς.

Νωθρός ο Παναθηναϊκός, γκολ ο Ηρακλής

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δημιούργησε νωρίς την πρώτη του καλή ευκαιρία, μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Τεττέη πέρασε την κάθετη στον Ντέσερς μέσα στην περιοχή, βγάζοντάς τον λίγο πλάγια, όμως ο Νιγηριανός φορ δεν δίστασε να δοκιμάσει ένα διαγώνιο τελείωμα που πέρασε λίγο άουτ, όμως δεν έκανε καλό ξεκίνημα στο ματς.

Ήταν νωθρός και γι' αυτό ο Νίστρουπ ξεκίνησε από νωρίς να ζητάει περισσότερη ένταση από τους ποδοσφαιριστές του. Ο Ηρακλής εκμεταλλεύτηκε αυτή τη ραθυμία των «πράσινων» και κατόρθωσε να προηγηθεί μέσα από μία στατική φάση. Στο 17' ο Ίβι Λόπεθ γέμισε από ένα φάουλ στα αριστερά, ο Βούρος κέρδισε τον Σαλάχ-Εντίν στο δεύτερο δοκάρι και γύρισε τη μπάλα, με τον Πέδρο Μάρκες να την ωθεί στην ανυπεράσπιτη εστία του Πένια για το 1-0.

Παρά το γεγονός πως έμεινε πίσω στο σκορ, το σύνολο του Νίστρουπ δεν μπόρεσε να βγάλει την αντίδραση που θα έπρεπε, με τον «Γηραιό» να καταφέρει να φτάσει έχοντας το προβάδισμα στο ημίχρονο χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα.

Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους έγινε μία σέντρα από τα δεξιά, ο Αθανασιάδης έδιωξε με γροθιές, βρίσκοντας και τον Τεττέη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι κι αυτό δημιούργησε ένταση μεταξύ των δύο, η μπάλα έφτασε στον Ταμπόρδα, που είχε μπροστά του κενή εστία από τα όρια της περιοχής, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη.