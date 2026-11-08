Σπουδαία νίκη για τον Παναθηναϊκό, που έκανε την πρώτη του ανατροπή στη φετινή σεζόν, επικρατώντας με 2-1 του Ηρακλή στο «Καυτανζόγλειο» για τη 10η αγωνιστική της Superleague και εξασφαλίζοντας έτσι πως θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας και για τη δεύτερη διακοπή των εθνικών ομάδων.
Ο «Γηραιός» μπήκε μπροστά στο σκορ στο 17ο λεπτό με τον Μάρκες, οι «πράσινοι» ισοφάρισαν στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους με τον Ντέσερς στο 56' και πήραν τελικά τη νίκη με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καλάμπρια στο 90+4'.
Έτσι ξεκίνησαν
Ο Βάλτερ Ματσάρι παρέταξε την ομάδα του με την αγαπημένη του τριάδα στην άμυνα. Μπροστά από τον Αθανασιάδη, ήταν οι Βούρος, Πίνα και Ρος. Σε ρόλο φουλ μπακ ήταν δεξιά ο Σόρια και αριστερά ο Νανού.
Στη μεσαία γραμμή πήραν θέση ο Κράιντς με τον Σουρλή, στη δεξιά πτέρυγα βρέθηκε ο Λόπεθ, στην αριστερή ο Σίλβα ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Πέδρο Μάρκες.
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέμεινε στο 4-4-2 για ακόμη ένα ματς. Κάτω από την εστία έκατσε ο Πένια. Μπροστά του ήταν οι δύο Ολλανδοί Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα πλάγια της άμυνας ο Καλάμπρια κράτησε τη θέση του και ο Σαλάχ-Εντίν πήρε εκείνη του Κυριακόπουλου, που, παρά τα καλά παιχνίδια που έκανε, έπρεπε να ξεκουραστεί.
Στη μεσαία γραμμή, η απουσία του Κάνγκουα λόγω της κόκκινης έφερε το δίδυμο του Καμαρά με τον Λούζα. Δεξιά ήταν ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο ενώ το επιθετικό δίδυμο αποτελείτο από τους Τεττέη και Ντέσερς.
Νωθρός ο Παναθηναϊκός, γκολ ο Ηρακλής
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δημιούργησε νωρίς την πρώτη του καλή ευκαιρία, μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Τεττέη πέρασε την κάθετη στον Ντέσερς μέσα στην περιοχή, βγάζοντάς τον λίγο πλάγια, όμως ο Νιγηριανός φορ δεν δίστασε να δοκιμάσει ένα διαγώνιο τελείωμα που πέρασε λίγο άουτ, όμως δεν έκανε καλό ξεκίνημα στο ματς.
Ήταν νωθρός και γι' αυτό ο Νίστρουπ ξεκίνησε από νωρίς να ζητάει περισσότερη ένταση από τους ποδοσφαιριστές του. Ο Ηρακλής εκμεταλλεύτηκε αυτή τη ραθυμία των «πράσινων» και κατόρθωσε να προηγηθεί μέσα από μία στατική φάση. Στο 17' ο Ίβι Λόπεθ γέμισε από ένα φάουλ στα αριστερά, ο Βούρος κέρδισε τον Σαλάχ-Εντίν στο δεύτερο δοκάρι και γύρισε τη μπάλα, με τον Πέδρο Μάρκες να την ωθεί στην ανυπεράσπιτη εστία του Πένια για το 1-0.
Παρά το γεγονός πως έμεινε πίσω στο σκορ, το σύνολο του Νίστρουπ δεν μπόρεσε να βγάλει την αντίδραση που θα έπρεπε, με τον «Γηραιό» να καταφέρει να φτάσει έχοντας το προβάδισμα στο ημίχρονο χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα.
Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους έγινε μία σέντρα από τα δεξιά, ο Αθανασιάδης έδιωξε με γροθιές, βρίσκοντας και τον Τεττέη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι κι αυτό δημιούργησε ένταση μεταξύ των δύο, η μπάλα έφτασε στον Ταμπόρδα, που είχε μπροστά του κενή εστία από τα όρια της περιοχής, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη.
O Nτέσερς το ισοφάρισε, ο Καλάμπρια τον «λύτρωσε»
Στο δεύτερο μέρος το «τριφύλλι» ξεκίνησε πιο καλά, με τον Νίστρουπ να κάνει και δύο αλλαγές βγάζοντας τους Σαλάχ-Εντίν και Καμαρά και περνόντας μέσα τους Κυριακόπουλο και Λιβάι Γκαρσία, φέρνοντας στην ουσία στο κέντρο τον Ταμπόρδα.
Απείλησε πρώτη φορά στο 48' με σουτ του Λούζα εκτός περιοχής, που έπεσε και μπλόκαρε ο Αθανασιάδης και τρία λεπτά μετά με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα, που ήλεγξε εύκολα ο Έλληνας κίπερ.
Το γκολ τελικά ήρθε στο 56ο λεπτό, όταν ο Κυριακόπουλος πήρε τη μπάλα, έκανε μία ωραία μπαλιά προς τον Ντέσερς, ο Ρος δεν μπόρεσε να σταματήσει τη μπάλα υποπίπτοντας σ' ένα σοβαρό λάθος, ο Νιγηριανός έγινε κάτοχός της και τελείωσε τη φάση για το 1-1, παίρνοντας το δώρο του αντιπάλου του.
Ο Ηρακλής προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και στο 63' είχε μία μεγάλη διπλή ευκαιρία με τον Σάντε Σίλβα να βλέπει το πρώτο του σουτ να σταματάει στον Τεττέη κι έπειτα το δεύτερο να περνάει λίγο πάνω από την εστία του Πένια. Να σημειωθεί πως στο 62' ο «Γηραιός» διαμαρτυρήθηκε για απευθείας κόκκινη σε μαρκάρισμα του Αντίνο.
Ένα λεπτά μετά είχε μία μεγάλη στιγμή ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Πίνια έδιωξε τη μπάλα προτού περάσει τη γραμμή της εστίας του Αθανασιάδη.
Στο 70' ήταν η σειρά του Ηρακλή να απειλήσει. Ο Μπάρθενας, λίγο αφότου μπήκε στο ματς, πάτησε περιοχή από πλάγια αριστερά, προσπάθηε να σκοράρει, αλλά ο Πένια αντέδρασε κι έδιωξε σε κόρνερ.
Λίγα λεπτά μετά ο «Γηραιός» διαμαρτυρήθηκε ξανά για περίπτωση δεύτερη κίτρινης του Αντίνο, όταν σήκωσε ψηλά το πόδι σε διεκδίκηση.
Ο Νίστρουπ στη συνέχεια απέσυρε τον Αργεντινό εξτρέμ και αποφάσισε να περάσει σε ρόλο εξτρέμ τον Τσάπρα, μετακινώντας αριστερά τον Ταμπόρδα και δίπλα στον Ντέσερς τον Λιβάι ενώ έβαλε και τον Κοντούρη, που πήρε τη θέση του Τεττέη, δίπλα στον Λούζα.
Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 89ο λεπτό για να απειλήσει ξανά το «τριφύλλι», μ' ένα σουτ που έκανε ο Κοντούρης από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.
Στο 90+2' ήρθε η στιγμή που άλλαξε τον ρου της ιστορίας του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι από το γύρισμα του Κυριακόπουλου, αφού η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Ζούλιεβιτς και ο Καλάμπρια ανέλαβε την ευθύνη σκοράροντας ξανά από την άσπρη βούλα και κάνοντας το 3/3 από το σημείο αυτό τόσο με τη φανέλα του «τριφυλλιού» όσο και στην καριέρα του εν γένει.
Ο Παναθηναϊκός «απέδρασε» έτσι από το «Καυτανζόγλειο» και πήρε μία σπουδαία νίκη φτάνοντας έτσι στο 7/7 και παραμένοντας στην κορυφή ενόψει της δεύτερης διακοπής των εθνικών ομάδων.
MVP: Ο Κυριακόπουλος μπήκε αλλαγή στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους κι έκανε ακόμη μία καλή εμφάνιση. Έβγαλε την ασίστ στον Ντέσερς για το 1-1 και ύστερα κέρδισε το πέναλτι στο φινάλε, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Καλάμπρια κι έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη.
Στο ύψος τους: Ο Πέδρο Μάρκες έκανε για ακόμη ένα παιχνίδι τη δουλειά εβρισκόμενος εκεί που έπρεπε τη στιγμή που έπρεπε για να δώσει στον Ηρακλή το προβάδισμα, ασχέτως αν τελικά η ομάδα του δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη. Αρκετά καλή εμφάνιση και από τον Βούρο, που τα πήγε αρκετά καλά έχοντας πολύ δύσκολους αντιπάλους.
Ο «αδύναμος κρίκος»: Γενικότερα η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος, όπου έπαιξε χωρίς ένταση, έμεινε πίσω στο σκορ και στην ουσία το... πέταξε στα σκουπίδια, μπλέκονας στη συνέχεια.
Η «γκάφα»: Μία για κάθε ομάδα. Η αντίδραση του Σαλάχ-Εντίν στο γκολ του Ηρακλή, όπου στην ουσία αφήνει τη μπάλα, γιατί δεν θεωρεί πως την προλαβαίνει ο Βούρος ή επειδή, ακόμη χειρότερα, δεν τον έχει δει καν. Το τσάφ του Ρος για τον Ηρακλή, από το οποίο προήλθε το 1-1 του Ντέσερς.
Το «στραγάλι»: Ο Ευαγγέλου είχε αρκετές δύσκολες φάσεις να διαχειριστεί. Έχασε το πέναλτι του Παναθηναϊκού στο φινάλε, ωστόσο εκεί παρενέβη ο Τζήλος και δόρθωσε το λάθος του. Στις άλλες τρεις κρίσιμες στιγμές υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο. Πάντως και οι δύο ομάδες διαμαρτύρονται για διαφορετικές φάσεις.
Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για πέναλτι στη φάση του Τεττέη με τον Αθανασιάδη στο φινάλε του πρώτου μέρους ενώ ο Ηρακλής για δύο περιπτώσεις, που θα μπορούσε να είχε αποβληθεί ο Αντίνο η πρώτη με απευθείας κόκκινη και η δεύτερη με δεύτερη κίτρινη.
Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Παναθηναϊκός πήρε μία νίκη... χρυσάφι απέναντι στον Ηρακλή κάνοντας την πρώτη του φετινή ανατροπή, ακόμη κι αν χρειάστηκε την τύχη να είναι με το μέρος του, με το πέναλτι που πήρε στο φινάλε και μετέτρεψε σε γκολ ο Καλάμπρια.
Ενδεκάδες:
Ηρακλής (πρ. Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια (59' Τσάκλα), Νανού, Σουρλής (59' Χρομάντα), Κράιντς, Πέδρο Μάρκες (84' Ζούλεβιτς), Λόπεθ (84' Νιζέ), Σίλβα (68' Μπαρθένας).
Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Σαλάχ-Εντίν (46' Κυριακόπουλος), Καμαρά (46' Λιβάι Γκαρσία), Λούζα, Ταμπόρδα, Αντίνο (76' Τσάπρας), Τεττέη (76' Κοντούρης), Ντέσερς (84' Ραστόντερ).
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